北市夾娃娃機將修法 距學校50公尺擬測出入口距離

北市自助選物販賣事業自治條例109年8月21日公布施行，要求夾娃娃機店設在合法建築內，直線量測距離必須離國中小學至少50公尺以上，但部分建物因基地過大，以基地境界線作測量，大幅縮短與學校的距離，無法開夾娃娃機店，將修法將改為以營業場所的出入口作測量，日前在議會法規會審議通過，下周將送大會討論。

現行台北市自助選物販賣事業管理自治條例第4條規定，50公尺以上距離，是以兩建築物基地境界線最近的2點作直線測量，但議員發現，若以兩個建築基地考量，位於大面積建築基地內的營業場所，與周邊國民中小學基地距離縮短，不能開店，反而位於小基地面積的營業場所，雖然實際出入口距離國民中小學出入口比另一家近，卻可以開店。

議員洪健益舉例，某一建築，基地因距離學校72公尺，可開設夾娃娃機店，但另一夾娃娃機店，在離學校72公尺外，卻因建築基地在學校50公尺內不能開，因此以築物基地境界線測量，並不公平。他也強調，提案並非放寬夾娃娃機店開設條件。

產發局指出，此案經議員提案修正為「以各場所之最近出入口作直線測量」，目前法案進入議會二讀會程序中。商業處也表示，這次修法適度調整距離測量方式，並未降低距離學校50公尺限制之規定，

議員秦慧珠質疑測量方式，若通過議員提案，市府如何測量夾娃娃機店與中小學的距離？產發局說，將透過衛星定位，分別測量夾娃娃機店和學校出入口，以最近的兩點測直線距離。