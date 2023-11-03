快訊

印加冰封少女憂鬱神情重現！500年前被獻祭 科學復原容貌

快買！Type-C版AirPods Pro 2蘋果官網開賣 改善7亮點、到貨時間曝光

臉書貼文指同業拔錯牙 「盾牌牙醫」史書華辯解沒用…起訴了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北濕地藝術季加碼 「濕地迷蹤」從闖關遊戲體驗生態

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北年度濕地藝術季「匯聚」廣受好評，民眾藉由新北濕地導覽學習自然生態。圖／新北高灘處提供
新北年度濕地藝術季「匯聚」廣受好評，民眾藉由新北濕地導覽學習自然生態。圖／新北高灘處提供

新北年度濕地藝術季「匯聚」廣受好評，新北高灘處加碼舉辦「濕地迷蹤」，將於濕地個單元及藝術品中設置體驗關卡，藉由闖關遊戲方式感受大漢溪生態廊道。活動即起免費報名，並於12日上午於新海人工濕地舉辦。

新北濕地藝術季今年以「匯聚」為主題，由國內外藝術家運用自然素材與地方居民合力創作11件作品展出，10月14日開幕以來廣受好評，高灘處因此再企畫「濕地迷蹤」環境教育活動，讓熱愛自然、喜歡藝術的民眾有更豐富的體驗。

高灘處說明，「濕地迷蹤」在濕地中各單元與藝術作品之間設置體驗關卡，讓參加者透過望遠鏡尋找濕地候鳥的蹤影，用捕撈網尋找水中的生物，分辨濕地裡原生種植物與外來種植物等，以身體五感體驗與探索，感受大漢溪濕地生態廊道。

高灘處表示，活動訂於11月12日上午8至11時於新海人工濕地舉辦，即日起開放免費報名（https://forms.gle/GkUmbhUMGH6LHhpA7），各界熱愛自然、喜歡藝術的民眾，可藉此活動體驗結合生態探索和藝術漫遊的環境教育活動，以闖關方式開啟不一樣的濕地認識與體驗。

新北年度濕地藝術季「匯聚」廣受好評，高灘處加碼「濕地迷蹤」尋找濕地裡的候鳥。圖／新北高灘處提供
新北年度濕地藝術季「匯聚」廣受好評，高灘處加碼「濕地迷蹤」尋找濕地裡的候鳥。圖／新北高灘處提供
新北年度濕地藝術季「匯聚」廣受好評，民眾踴躍參加新北濕地藝術季濕地導覽活動。圖／新北高灘處提供
新北年度濕地藝術季「匯聚」廣受好評，民眾踴躍參加新北濕地藝術季濕地導覽活動。圖／新北高灘處提供

人工濕地 新北 藝術作品

延伸閱讀

新北10大熱門交易豪宅曝 單價僅4~7字頭

影／巧遇還是預謀！前任持刀劃傷現任男友 新北警2小時逮人

跟侯友宜同場地！賴清德新北競總造勢周六登場 綠營4位大咖將齊聚拚場

規律運動僅31.8% 新北5策略目標2030運動習慣者達9成

相關新聞

薛瑞元點名長者接種率倒數要加油 北市曝原因是這情況

公費流感疫苗第一階段10月開打，各縣市疫苗施打率統計出爐，衛福部長薛瑞元近來兩度點名台北市，繼接種率低於全國平均，希望北...

新北濕地藝術季加碼 「濕地迷蹤」從闖關遊戲體驗生態

新北年度濕地藝術季「匯聚」廣受好評，新北高灘處加碼舉辦「濕地迷蹤」，將於濕地個單元及藝術品中設置體驗關卡，藉由闖關遊戲方...

草嶺古道芒花季明起登場 秋芒浪漫專車接駁套票有好康

交通部觀光署東北角管理處舉辦「2023草嶺古道芒花季」拉開序幕，明天起至11月26日登場，在周末例假日推出結合在地商家的...

大巨蛋獲使照 10議員勘交通配套

台北大巨蛋萬人測試賽在即，北市府10月20日核准使用執照，遠雄27日補送相關資料至建管處；建管處昨表示，與遠雄核對副本等...

總質詢綠擺侯立牌 拒劉和然上台

新北市議會民進黨團總質詢昨天登場，黨團一開始即出招否定副市長劉和然代理市長合法性，在備詢台擺出請假的市長侯友宜人形立牌，...

新店下水道破損 泥水入侵社區地下室

新北新店有多處社區地下室每逢雨季即出現滲水及流入泥沙窘境，民代憂心，這是路邊側溝及下水道損壞導致，質疑巡檢機制失靈，水利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。