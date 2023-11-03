聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北濕地藝術季加碼 「濕地迷蹤」從闖關遊戲體驗生態
新北年度濕地藝術季「匯聚」廣受好評，新北高灘處加碼舉辦「濕地迷蹤」，將於濕地個單元及藝術品中設置體驗關卡，藉由闖關遊戲方式感受大漢溪生態廊道。活動即起免費報名，並於12日上午於新海人工濕地舉辦。
新北濕地藝術季今年以「匯聚」為主題，由國內外藝術家運用自然素材與地方居民合力創作11件作品展出，10月14日開幕以來廣受好評，高灘處因此再企畫「濕地迷蹤」環境教育活動，讓熱愛自然、喜歡藝術的民眾有更豐富的體驗。
高灘處說明，「濕地迷蹤」在濕地中各單元與藝術作品之間設置體驗關卡，讓參加者透過望遠鏡尋找濕地候鳥的蹤影，用捕撈網尋找水中的生物，分辨濕地裡原生種植物與外來種植物等，以身體五感體驗與探索，感受大漢溪濕地生態廊道。
高灘處表示，活動訂於11月12日上午8至11時於新海人工濕地舉辦，即日起開放免費報名（https://forms.gle/GkUmbhUMGH6LHhpA7），各界熱愛自然、喜歡藝術的民眾，可藉此活動體驗結合生態探索和藝術漫遊的環境教育活動，以闖關方式開啟不一樣的濕地認識與體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言