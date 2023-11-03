新北濕地藝術季加碼 「濕地迷蹤」從闖關遊戲體驗生態

新北年度濕地藝術季「匯聚」廣受好評，新北高灘處加碼舉辦「濕地迷蹤」，將於濕地個單元及藝術品中設置體驗關卡，藉由闖關遊戲方式感受大漢溪生態廊道。活動即起免費報名，並於12日上午於新海人工濕地舉辦。

新北濕地藝術季今年以「匯聚」為主題，由國內外藝術家運用自然素材與地方居民合力創作11件作品展出，10月14日開幕以來廣受好評，高灘處因此再企畫「濕地迷蹤」環境教育活動，讓熱愛自然、喜歡藝術的民眾有更豐富的體驗。

高灘處說明，「濕地迷蹤」在濕地中各單元與藝術作品之間設置體驗關卡，讓參加者透過望遠鏡尋找濕地候鳥的蹤影，用捕撈網尋找水中的生物，分辨濕地裡原生種植物與外來種植物等，以身體五感體驗與探索，感受大漢溪濕地生態廊道。