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繽紛雨傘好好拍 汐止金龍里巧思營造打卡景點

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區金龍里長陳美麗靈機一動，用回收傘來裝飾活動中心外面的騎樓，不但成了裝置藝術，更成了打卡景點。圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍里長陳美麗靈機一動，用回收傘來裝飾活動中心外面的騎樓，不但成了裝置藝術，更成了打卡景點。圖／觀天下有線電視提供

汐止區金龍里黃金資收站經常有民眾拿壞掉的傘來回收，最近里長陳美麗靈機一動，就用來裝飾活動中心外面的騎樓，不夠的就買來補，現在五顏六色的傘海，不但成了裝置藝術，更成了打卡景點。

金龍里長陳美麗說，這個構想是來自資源回收，因為回收的時候很多堪用或是很新的傘，本來掛在那邊當愛心傘，但也太多了，所以，才想說把它當裝置藝術，請志工用束帶一個一個掛上去，不夠的就買新的來加入，利用一把把色彩繽紛的雨傘，有小圓點也有漸層，路過抬頭就是美景，希望將這裡營造為打卡景點，讓雨傘也能成為金龍里的特色。

幾十把的小雨傘吊掛在騎樓上方，看過去真的好美，汐止區金龍里活動中心，用一把把的雨傘佈置，幾十把五顏六色的雨傘飄浮在空中，吸引不少路過民眾目光，也拿起手機拍照。

雨傘海裝置藝術，讓活動中心活潑起來，整齊排列的彩色雨傘怎麼拍都好看，而且還能這麼拍，只見志工們手高高舉起，單手做出撐傘的動作，而這一頭拍攝的人則是不斷的找角度喬姿勢，美照就這麼拍出來，雖然，姿勢擺久了，有點酸，但是看拍出來的意境，真說很美，因為，不論是撐傘或是兩手半舉，找好角度就能拍出托傘的場景，志工們說好好拍，拍起來很好看。

雨傘 裝置藝術 汐止

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