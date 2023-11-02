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訓練長者肌耐力有新道具 金山長輩玩彈力環

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區六股里絞盡腦汁變化出多元的長者體適能課程，講師帶來彈力環，也讓最怕跌倒的長輩能夠增添下肢肌力，降低跌倒產生的風險。圖／紅樹林有線電視提供
金山區六股里絞盡腦汁變化出多元的長者體適能課程，講師帶來彈力環，也讓最怕跌倒的長輩能夠增添下肢肌力，降低跌倒產生的風險。圖／紅樹林有線電視提供

為了達到動健康、延緩失能的目標，金山區六股里可是絞盡腦汁變化出多元的長者體適能課程，而運動搭配的輔具從彈力帶、彈力球到繩梯，每一樣都讓長輩擁有趣味的運動體驗。近來講師再帶來彈力環，小巧、方便攜帶讓長輩就算不在社區據點也隨時隨地都可以動一動，更重要的是能夠加強訓練下肢肌肉，也讓最怕跌倒的長輩能夠增添下肢肌力，降低跌倒產生的風險。

鴻豐健康顧問執行長林秉專指出，每週四就是金山區六股里辦理聚會、共餐的日子，為了讓社區中的長輩在外出聯誼、用餐的日子裡也動一動手腳，運動促進健康，六股里的延緩失能課程計畫中，常常會有新道具輔助變化出不同的巡練模式，最近課程中就加入了可以訓練下半身肌力的彈力環，讓長輩體驗新道具，感受運動到不同肌肉群的運動課程。

六股里帶動長者的延緩失能課程，以訓練長輩的體適能運動為主，希望能夠透過用餐前的一點時間，在老師的帶領之下達到動健康、增添肌耐力的目標，更為了養成長輩就算不在據點也能夠在家或是隨時隨地動一動的習慣，老師常常設計不同運動搭配新的輔具，讓長輩感到新鮮、動得更有勁。

六股里長鐘鼎平說，每週都會安排不同的課程內容，從伸展筋骨、體健運動甚至是勁歌熱舞都難不倒長輩，就是希望透過多元運動內容，訓練老人家的大小肌肉，除了動一動促進健康，也要讓長輩肌力不退化，進而達到延緩失能的目標。

長輩 運動 金山

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