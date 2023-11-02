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社子島區徵擬取消同意比例 北市府：最快11月底函復內政部

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
社子島開發案延宕多年，已進入區段徵收最後一哩路。圖／聯合報系資料照片
社子島開發案延宕多年，已進入區段徵收最後一哩路。圖／聯合報系資料照片

社子島開發案延宕多年，已進入區段徵收最後一哩路。北市府與中央因剔除區段徵收原則不同調卡關，市府今在議會指出，經研議擬取消同意比例限制，9大聚落範圍畫入區段徵收的土地中，凡有土地所有權人反對就剔除，並朝聚落保存方向調整，預計11月中旬向市長蔣萬安報告，最快可於月底函復內政部

今天工務委員會，都發局與地政局專案報告「社子島開發進度與未來工程疑義」，該案2020年送內政部審議至今，共183名土地所有權人、202筆土地，整併相鄰地號為132處，申請不納入區段徵收範圍。

地政局點出開發困境，內政部6月建議檢討剔除區段徵收範圍，現行3原則為土地所有權人數及持有面積同意比例過半、面積達500平方公尺、不影響防洪計畫及主要計畫，經多次研議討論會議，預計朝民國58年前已存在的合法聚落保存調整，即俗稱9大聚落範圍。

議員陳慈慧提問，北市府與中央意見分歧，如果重新調整恐變動主要計畫修正。地政局土地開發總隊長黃群說，放寬剔除原則要兼顧是否符合多數居民期待、是否影響防洪計畫及主要計畫。現行原則是過半同意才會剔除，依內政部所提持分徵收與踢除2點建議，採取不考慮同意比例，只要有土地所有權人提出申請剔除，就會整筆剔除。

黃群表示，符合剔除條件將從原有2處增至50多處，部分面積過小，未來恐涉及周邊填土、排水設施等問題，是否留用待內政部土地徵收審議小組審議才能確認。預計11月中旬向市長蔣萬安報告，最快11月底函復內政部。

地政局長陳信良說，針對內政部提出訴求，市府檢討並調整朝聚落保存呼應地方訴求，「不給內政部有任何不續審的理由」，希望讓該案實質上可以推動。他也坦言，內政部若堅持要與全部居民達成共識，任何時候都不可能，這是市府目前困境。

議員陳政忠也提醒，剔除區段徵收的土地未來開發是否受影響，應向地主充分說明。黃群說，剔除後，屬於住三許可範圍，容積率從225%至120，將來土地開發須留設公共設施空間，土地回饋20%，與一般參與區段徵收的回饋機制差不多。

社子島開發案，北市府經研議擬取消同意比例限制，9大聚落範圍畫入區段徵收的土地中，凡有土地所有權人反對就剔除，並朝聚落保存方向調整。圖／台北市地政局土地開發總隊提供
社子島開發案，北市府經研議擬取消同意比例限制，9大聚落範圍畫入區段徵收的土地中，凡有土地所有權人反對就剔除，並朝聚落保存方向調整。圖／台北市地政局土地開發總隊提供

內政部 區段徵收 社子島 蔣萬安

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