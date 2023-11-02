烏來廣邀族人切磋 2023全國泰雅族傳統射箭邀請賽開跑

射箭是不少原住民族民眾傳統文化及技能，現也正持續發揚光大，新北烏來區公所將於本月舉辦年度區長盃「全國泰雅族傳統射箭邀請賽」，廣邀泰雅族人切磋技能。

烏來區公所說明，「新北市烏來區2023區長盃全國泰雅族傳統射箭邀請賽」將於11月18日在烏來綜合運動場舉辦，廣邀烏來區民及全國泰雅神射手齊聚烏來。

烏來區公所指出，活動分為社會組、國小組與國中組，只要是泰雅族人、泰雅族配偶、直系血親中具有泰雅族人血統、烏來區民等都能參與；賽制則有團體賽、男子及女子個人賽、夫妻男女混雙對抗賽、社會組長青個人賽、區內男子及女子射手獎、單局個人最高分獎、國小組團體賽、國小組個人決賽、國中組個人賽等。

族人表示，能有機會與全國好手齊聚一堂體驗，是難得機會，相當期待；區民也說，平時可能較少有機會接觸到，會很想報名參與，好好體驗一下。