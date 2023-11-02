北市環東大道路面施工 11月6日至11月30日晚間單向封閉

台北市新建工程處表示，環東大道從6日至30日晚間9時至翌日清晨6時封閉西向（南港往內湖）方向車道進行路面更新施工，呼籲駕駛配合改道行駛。

台北市工務局新建工程處今天發布新聞稿指出，北市環東大道為內湖、南港、新北汐止等地區往返台北市東區便捷市區快速道路，也是北市區進國道3號及國道5號的快捷途徑，自民國90年9月通車至去年止，雙向路面皆未辦理更新，路面老化、龜裂、破損情形日趨明顯。

新工處從9月中旬完成環東大道往東出城方向的路面更新作業後，從11月6日至30日夜間9時至翌日清晨6時，將封閉環東大道往西進城方向車道辦理路面銑鋪施工。

新工處呼籲用路人配合改道行駛，屆時國3接南港聯絡道橋上車流將一律導向下汐止橫科路及南港經貿園區匝道出口，同時封閉汐止大同路及橫科路73巷上環東大道匝道入口。

新工處表示，考量環東大道龐大車流因素，規劃在車流量最小的夜間交通離峰時段分段辦理施工，西向車道全封閉，環東大道入口匝道前方路口設置改道指示牌面，也會派駐義交人員導引駕駛改道，用路人多加留意各項告示指標牌面，並依現場義交指揮改道通行，以維行車安全。

新工處指出，環東大道西向路面更新長度約5.4公里，寬度10公尺，若相關路面更新作業提前完成，將縮短交維管制措施，施工期間讓用路人帶來不便，請市民及駕駛體諒，會以最嚴謹態度儘早完工。