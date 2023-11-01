防鳶山堰水源地遭濫倒垃圾 新北增監視器查獲3件

新北市三峽鳶山堰水源地周邊，常遭民眾濫倒垃圾，甚至有廢棄馬桶。環保局今天表示，近日新增7支移動式監視器發揮功效，查獲3起偷倒垃圾者，將告發後重罰新台幣6000元。

環保局今天發布新聞表示，鳶山堰水源地周邊道路因地處偏僻，常被民眾偷倒垃圾造成汙染。經濟部水利署第十河川分署、台灣自來水公司及國有財產署10月達成共識，預定今年底加設圍籬。

環保局清潔維護科長蔣本芝晚間接受中央社記者電訪表示，除原有3支監視器，10月中，在沿線路段陸續增設7支移動式監視器，目前共有10支，並已發揮功效。依據監視畫面發現，有民眾暗夜駕車偷倒保麗龍，後來發現有監視器，主動回頭自己清除垃圾。

蔣本芝說，水源地遭濫倒的除一包一包家庭垃圾外，甚至有馬桶等事業營建廢棄物，相當誇張。因監視器數量增加，10月下旬以來，查獲3件違規，包括2起隨手丟垃圾包或寶特瓶。另一起為凌晨3時，有不肖水果店業者，偷倒菜葉殘渣。這些人都依廢棄物清理法告發，最高可處新台幣6000元罰鍰。

蔣本芝說，以往巡查若發現遭濫倒、偷倒垃圾，則循線監視器畫面追查，但耗費人力。未來將購置高畫質、具網路傳輸功能與人工智慧AI辨識功能的監視器，以加強取締效率與節省人力。