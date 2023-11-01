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淡水國中行動學習課程認識馬偕 助學生認同鄉土

中央社／ 新北1日電

新北市淡水國中表示，今天行動學習課程仿密室逃脫遊戲，學生在「馬偕特展」中找尋線索解謎，以瞭解馬偕博士及子孫對台灣的影響，盼讓學生瞭解家鄉歷史，並認同與熱愛鄉土。

淡水國中校長王潔雯今天表示，淡水擁有400年歷史，以往也是北部船舶往來重要港口，進而帶動地方繁榮。學校承先啟後，以馬偕博士為核心，設計在地特色課程，讓學生認識並關懷自己家鄉的地理環境。

王潔雯接受電訪表示，學校教師結合「馬偕特展」設計獨特課程，透過找尋線索解謎的過程，從馬偕上岸處、滬尾偕醫館、馬偕墓等，讓學生瞭解馬偕及子孫對台灣的深遠影響。

她說，搭配展期，校內圖書館有「馬偕主題書展」，包含馬偕日記、淡水在地文史書籍等；今天中午，學生透過課程更進一步認識馬偕博士事蹟，及第3代柯設偕及第4代柯威霖等在文學、藝術與太空科技的成就。

王潔雯說，在校舍穿廊還有師生共同仿台灣藝術家陳澄波的油畫作品「淡水夕照」。這是老師曾怡馨帶領今年畢業的美術班學生，從認識陳澄波開始，並從眾多寫生畫作中，挑選「淡水夕照」。師生分成25組以指尖捏塑割抹油土集體創作，顏料堆疊風格的色調，視覺效果類似原來的油畫。

校方說，校訂課程「台灣與世界的距離」，共同發展行動學習特色課程，無論是在地走讀，或闖關深入瞭解古蹟文史資料，甚至藝術創作融入淡水的元素，或向外賓導覽解說自己的故鄉，都希望讓學生對古蹟產生好奇，也瞭解在地淡水歷史，並認同家鄉。

淡水

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