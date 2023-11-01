落實空汙排氣定檢 新北老機車定檢率增至78%

行政院環境部公告「機車實施排放空氣污染物定期檢驗之對象、區域、頻率及期限」規定，凡設籍且出廠滿5年機車應每年實施排放空汙物定檢，新北有約150萬輛需定檢，未定檢需裁罰，審計處今提出檢討，新北環保局表示8月定檢量提升至78.15%，未定檢及定檢不合格裁罰率也顯著提升。

新北市審計處今指出，環境部公告「機車實施排放空氣污染物定期檢驗之對象、區域、頻率及期限」規定，凡設籍且出廠滿5年機車應每年至機車排放空氣汙染物檢驗站實施排放空氣汙染物定檢，未實施機車排氣定檢者則依空汙法等相關規定裁處。

但2022年10月查核發現新北市2021年應通知到檢機車數計150萬餘輛，因COVID-19疫情公告當年度出廠滿5年以上原於4月至10月發照機車排氣定檢延至年底，但部分機車車主配合疫情管制或居家隔離等防疫致未於期限內完成檢驗，實際到檢機車僅96萬餘輛，定檢率僅約64.39％，較全國定檢率平均值76.31％為低。

審計部表示，且因環保局僅運用車牌辨識系統稽查行駛於新北市道路機車，篩選屬二行程、車齡15年以上四行程及車齡5至7年未到檢機車2萬餘輛予以裁罰，影響定檢率之提升，審計處遂於去年12月要求環保局改善。

環保局表示，新北市機車數量高達225萬輛，2021年機車到檢率偏低係因疫情三級警戒，車主配合管制措施或居家隔離，無法於期限內完成檢驗。疫情過後未定檢裁罰率自2021年4.96%提高至2023年上半年30.88％，裁罰件數全國第一，另定檢不合格卻未複驗者裁處率由2021年31.73%提升至100％。今年8月底止機車定檢率已提升至78.15％。