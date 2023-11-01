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北市一殯明年4月開拆 通盤檢討用途

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北市第一殯儀館即將拆除，殯葬處預計明年2月24日元宵後一殯冰櫃停收，禮廳持續降載，明年4月拆除工程開工，明年9月拆除完成，設置停車場，預計汽車停車位321位、機車停車181位，因原用途為殯儀館用地，未來用途由都發局彙整各機關及地方意見通盤檢討。

殯葬處、都發局昨在議會民政委員會報告第一殯儀館拆除期程，另外整理出各議員建議，以及在地里長意見，包括以日間使用為主，避免住宿型使用，將周邊公務機關遷至該基地，原公務機關的土地或建物得規畫作其他使用。

地方也反映得評估規畫作商場、商辦等商業使用，朝向複合式、園區式使用。地方也要求回饋，包括符合地方需求使用的停車場、運動中心，將未取得的土地一併納入規畫，全街廓開發。

民政局指出，市府將持續聆聽在地聲音並廣納各界意見，考量地方民眾及各界對該地提出相關建議，持續以傾聽多元意見，綜整出地方需求和未來可能方案，基地朝向公共服務使用，例如如行政、社福、照護、青創等，若為活絡當地發展，也得評估適度供作商業使用。

議員林珍羽說，希望朝向北市都市計畫變更方向，做複合式園區使用，以及全齡化的照顧園區。都發局表示，議員意見納入評估參考。

第一殯儀館 議員 畫作

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