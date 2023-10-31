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鶯歌只能一日遊？ 新北議員盼推「夜經濟」把人留下

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員呂家愷認為應該推廣鶯歌夜經濟。圖／新北市議員呂家愷提供
新北市議員呂家愷認為應該推廣鶯歌夜經濟。圖／新北市議員呂家愷提供

新北市鶯歌區多被遊客規畫一日遊，留不住人。市議員呂家愷質詢時指出，鶯歌有深厚人文底蘊與產業，新北市立美術館與捷運三鶯線即將營運，不能再被「一日遊」框架設限，應以「夜生活帶動夜經濟」概念規畫，讓民眾願意在晚上時段到鶯歌，甚至住宿過夜，把人留下來、錢才可能留下來。

日前在新北市美術館舉辦的2023台灣設計展，17天的展期共帶來658萬人次，呂家愷認為，這顯現三鶯地區有能力乘載大型藝文活動與人潮，但攤開現在的飯店量能卻是明顯不足，明顯不夠應付大型活動帶來的觀光人潮，也留不住人，且鶯歌商圈營業時間未到晚上，加上住宿量能不足與宣導上缺乏，人流沒有辦轉化成更多的金流。

呂家愷說，市府應結合在地產業的特性規劃，推廣多日遊的套裝行程，包括老街商圈的營業時間拉長、設計夜間導覽等活動，來搭配2年後捷運三鶯線的開通，讓旅遊行程延伸到夜晚，若以今年鶯歌嘉年華2天就帶動200萬的商機來推估，效益可說是相當可觀。

呂家愷說，一般燒窯成品平均得花上3天時間，鶯歌周遭景點、人文體驗地點相當多，包括微笑山線、在地文創產業、美術館、陶博館與南雅夜市。

新北市經發局表示，後續將與在地陶次瓦代代合作會、飯店業者及商圈組織等，透過串聯鶯歌商圈、鶯歌南雅夜市及鶯歌美食廣場，宣傳鶯歌美食，推廣鶯歌夜經濟規劃，並請協會評估將老街附近鶯歌南雅夜市為納入老街商圈範圍。

新北市觀旅局指出，觀旅局將攜手市府相關機關來加強行銷觀光元素給觀光產業，並請觀光產業公協會協助，以吸引投資者來三鶯地區投資旅宿產業，另將與經濟發展局合作，透過規劃提供合適場地，媒合招商引資，再吸引大型旅館投資進駐，並給予投資廠商行政協助。

呂家愷 新北 三鶯線

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