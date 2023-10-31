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告別破損髒亂 汐止下寮溪步道整頓後變美

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止樟樹地區的下寮溪步道整頓完成，環境變美也讓步道有新風貌。 圖／觀天下有線電視提供
汐止樟樹地區的下寮溪步道整頓完成，環境變美也讓步道有新風貌。 圖／觀天下有線電視提供

汐止樟樹地區的下寮溪步道，因為長期缺乏管理，環境髒亂地面破損嚴重，所以，新北市政府水利局也將環境做整理，並且做地平改善，新北市議員白珮茹表示，現在整頓完成，環境變美也讓步道有新風貌。

原本髒亂的汐止下寮溪步道，經過新北市政府水利局一個月的整理改善，包括路面都做重鋪整理，現在完成了，新北市議員白珮茹特地到現場關心，沿著步道從工建路口一直走到樟樹一路口，發現沿路景色不錯，再搭配修剪過後的一整排樹木，散步環境很悠閒。

新北市議員白珮茹表示，之前環境髒亂，也因為人煙罕至導致於垃圾就越來越多，形成都會區裡面的髒亂點，所以，也邀請市府會勘協助改善，現在把垃圾都清掉了，道路有損毀的部分重新鋪上ＡＣ鋪面，整個路廊看起來就非常乾淨，變得也比較明亮，尤其沿線有非常多的樟樹，水利局也做了適度的修剪，另外，也有跟里長討論未來植栽的狀況，希望進一步綠美化之後，原本髒亂的公有地，在大家的努力下，讓都市裡又多一處散步的好地方。

樟樹里長高名杉指出，水利局整理也將路面重鋪，現在環境變好，未來的話，因為，附近居住人口多，能夠再做綠美化植栽，還有設置一些休閒座椅，讓里民運動休閒。

水利局 白珮茹

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