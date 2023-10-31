再增184汽機車格 板橋、新莊八里3智慧型停車場明啟用
新北市再增智慧型停車場，板橋區永翠路平面停車場、八里區埤頭平面停車場及新莊鴻福機車停車場將於明天起啟用，共提供184格汽、機車停車位。新北是交通局表示，永翠路停車場及埤頭停車場，目前是路邊開單計費，明起由業者建置智慧停管設備及24小時監控管理，減少車輛久停占位，提升周轉率。
交通局停車管理科長蔡柏坤指出，板橋區永翠路停車場有28格汽車停車位及14格機車停車位，汽車每小時30元、機車免費；新莊區鴻福機車停車場計有72格停車位，當日每次10元；八里區埤頭停車場有70格汽車停車位，每小時20元，3處停車場月票登記及抽籤作業辦法將陸續公告交通局網站。
蔡柏坤表示，位於板橋區永翠路與藝文二街路口的永翠路停車場及鄰近八里區中庄市民活動中心的埤頭停車場，目前是路邊開單計費，明起將由智慧停管設備24小時全天候監控管理，提升停車服務品質並減少車輛久停占位。
蔡柏坤表示，另外新莊區鴻福機車停車場位於頭前庄捷運站1號出口對面，為方便機車族轉乘捷運停車，原加油站設施物拆除後闢建為平面停車場，導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應支付，使車輛可快速進場，減少排隊等候情形，並於場外繪設標線型人行道、行穿線，及壓按式行人號誌。
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