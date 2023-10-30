落實綠能和拆違建 北市放寬屋頂設太陽能板限制

為加速綠能推展，鼓勵民眾在屋頂設置太陽能發電設備。台北市建管處今天說，合法建物屋頂有違建者，在不影響公安和妨礙違建處理前提下，允許設置與違建結構分離的太陽能板。

建管處今天發布新聞稿表示，為推動綠能政策，台北市政府今年7月公布鼓勵民眾在屋頂設置太陽能發電設備的新政策。

政策內容針對合法建築物屋頂若有違章建築情形者，在不影響公共安全和妨礙違建處理的前提下，允許設置與違章建築結構分離的太陽能板。建管處說，除可擴大民眾參與綠能，增加再生能源比例，另一方面也兼顧必要的違建處理工作。

建管處長虞積學指出，依目前中央法令規定，屋頂存在違建時，在不影響公安及妨礙違建處理，屋主可以申請於違建上方設置太陽能板，其中結構分離型太陽能板與違建完全分開，不會影響違建拆除工作，因此北市府開放申請設置。

不過，與違建共構連結的太陽能板，則因可能妨礙違建拆除，目前仍不開放設置。

虞積學說明，合法建物屋頂如有違建，為確認太陽光電發電設備設置不影響公安及不妨礙違建處理，應先填具「違章建築諮詢表」，向建管處確認太陽光電設備的設置類型，若同意後再依「再生能源發電設備設置管理辦法」規定檢附文件，向台北市產業局申請同意備案。

他說，申請人取得同意備案後，續依「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」檢附相關證明文件送建管處申請備查及竣工備查，即可辦理再生能源發電設備登記。

建管處表示，屋主若欲設置太陽能板，必須確保設備與違建結構完全分開，屋主也不得以設備為由阻撓違建拆除作業，盼藉此政策吸引更多民眾踴躍設置太陽能板，落實台北綠能低碳願景。