「熊讚」煙火節燈會出了快400萬 議員疑：變觀傳局小金庫？

北市觀傳局編列城市吉祥物「熊讚」行銷預算約1000萬元，用在操偶、行銷、網站及辦公室維運等，但議員發現，錢竟挪用其他活動，質疑浮編，要求經費運用應更加警慎，不然會變成「觀傳局小金庫」。觀傳局表示，過去邀請熊讚與活動結合增加曝光度、知名度，未來在城市行銷活動上也會更加謹慎。

鍾佩玲指出，熊讚出席費非市府活動是2萬元，市府舉辦活動一場1萬2，觀傳局在今年度編列城市吉祥物行銷預算1000萬元，包含出席活動操偶團隊、行銷、辦公室維運、社群網站等費用等，從帳面上看熊讚出席活動，觀傳局僅需支付給熊讚操偶團隊及拍攝影片費用，大約僅佔了編列預算的120萬。

但調閱今年城市吉祥物實際動支情況發現，台灣燈會、台北耶誕節、大稻埕夏日煙火節，都不在今年原編列預算中，但熊讚卻花了488萬幫助宣傳，將近預算一半，她質疑「熊讚出席費那麼少，出席活動還要自掏腰包來宣傳不合理」，觀傳局長王秋冬回應，單從帳面上來看確實不合理，但這幾年也一直都很努力行銷熊讚，希望透過這些大型活動，增加曝光度。

鍾佩玲以今年大稻埕夏日煙火節為例，該活動未編列在預算內，整個過程不合理，除了未動支預備金外，今年舉辦演唱會編了280萬，竟從熊讚經費支出200萬，但宣傳照上除了歌手，連一張熊讚圖片都沒有，痛批熊讚變成觀傳局小金庫、提款機，幫主辦方出錢又出力。

鍾佩玲質疑，明年城市行銷宣傳費用還要編2500萬，其中邀請國際人士代言人編列1000萬、國際城市媒體廣告編列1000萬，但熊讚預算確只剩下500萬，少了去年一半，熊讚例行公事維護是否夠支應，如果夠那過去預算就都在浮編。

王秋冬表示，今年國外觀光客跟疫前相比，還是有一段差距，希望透過邀國際人士代言、國際城市媒體告，讓更多觀光客來台北，明年預算運作會更加警慎，城市行銷預算共2500萬，不會很僵硬限制會彈性調整，該做的事一樣會做。

觀傳局說明，熊讚身為吉祥物，持續結合本府市政及大型活動宣傳，協助城市行銷推廣，也同步強化自我形象及知名度，今年參與燈會，以198萬經費於科技燈區建置熊讚賣店，行銷熊讚相關周邊商品；大稻埕夏日節設置熊讚拍照打卡點，並安排與街頭藝人互動、與藝人合作表演，使用經費200萬元。

觀傳局說明，目前明年熊讚預算規畫500萬元，將藉由出席活動、社群媒體互動等創意、軟性方式，行銷台北市政、觀光及城市形象，也為各項大型活動擴大宣傳，會謹慎規畫預算運用，也持續透過IP授權、開發熊讚商品，開創吉祥物經濟。