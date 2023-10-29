文小11用地蓋國中？新北要評估

新北市新店區有14所國小，但國中只有7所，學生上國中只能往台北或其他地區就讀。民代表示，位於央北重劃區的文小11用地應該變更使用目的，改來蓋國中，解決就學需求。教育局表示，將持續觀察學齡人口變化，以符合在地教育需求。

市議員劉哲彰表示，新店地區的國中數量不足，學生多要去台北或是其他地區讀國中，市府在央北地區規畫文小11用地是精華地段，周邊為住宅區還有公園，3年前他就爭取這塊地不要蓋國小，要變更用地使用目的蓋國中，解決就學問題。

劉哲彰指出，文小11用地波折多，教育局也希望把這塊土地用來蓋國際學校，但是現在租金近9千萬元，相較林口用地租金僅約2、3千萬元且用地更大，租賃給國際學校的想法並不可行。

劉哲彰認為，在十四張B單元重劃區有一塊文教用地，現在也變更為文中小用地，日後可同時蓋國中跟國小，既然這塊地可變更，那文小11用地的進度到哪裡了？如果兩塊地同步進行，早就該完成變更用地使用目的。

教育局表示，因應新店區人口發展，教育局針對文小11用地審慎評估用途，將持續觀察學齡人口變化，以符合在地教育需求；十四張B單元劃設文中小用地於今年通過都市計畫審議，但尚須區段徵收、整地，預計2024年區段徵收。