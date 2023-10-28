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台北大巨蛋未來營運 每年辦30場賽事

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北報導

台北大巨蛋預計舉辦棒球比賽，遠雄副總楊舜欽談及大巨蛋未來營運方向，大巨蛋營運第2年起，每年會舉辦30場的棒球或其他運動賽事，初估每場租金均值約100萬元，價格仍視層級而異，例如棒球賽分有職業賽、外國聯盟邀請賽、三級棒球等，美國大聯盟來就可能高於此價。

民眾關心是否舉辦演唱會？蔣萬安說，大巨蛋其實最重要就是舉辦體育賽事，一定是規畫以棒球賽事為最優先，要舉辦其他的活動包括演唱會，都會照規定進行。

體育局長王泓翔說，開幕3個月內不會舉辦演唱會等其他大型活動，直到市府訂定審查原則出爐。遠雄副總楊舜欽指出，未來若有機會舉辦知名歌手及團體的演唱會，遠雄很樂意出租場地。

楊舜欽表示，大巨蛋是全台最大的棒球或其他運動、展覽場地，不能與一般場地比擬，收費絕對比其他場地來得高，但會有回饋或公益時段。

他說，雖然初估每場租金均值約100萬，價格仍視層級而異，美國大聯盟來就可能高於此價，對於基層棒球會考量給場館優惠，「租金價位不能一概而論」，如何支持弱勢運動發展，又是另一個計價考量，演唱會和展覽租金也不同於球賽均價。

大巨蛋 演唱會 運動

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