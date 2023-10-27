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成蘆橋拓寬4公尺的汽機車混合車道 28日零時起通車

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
成蘆橋旁洲后路拓寬工程完工，將於明天零時起開放通車，隨即進行一旁臨時替代道路和人行道等復舊工程，恢復公園使用。圖／新北工務局提供
成蘆橋旁洲后路拓寬工程完工，將於明天零時起開放通車，隨即進行一旁臨時替代道路和人行道等復舊工程，恢復公園使用。圖／新北工務局提供

連接新北五股及蘆洲地區的成蘆橋是當地交通要道，新北工務局規畫橋面拓寬，一旁的洲后路拓寬工程也已完工，將於明日起開放通車，寬度4公尺的汽機車混合車道；原臨時替代道路也恢復為公園草皮，歸還市民休憩空間。

養工處指出，成蘆橋為往返五股與蘆洲兩區之重要幹道，交通量大，成蘆橋拓寬工程分兩階段施工，第一階段橋梁拓寬工程於5月16日通車，第二階段是成蘆橋旁洲后路拓寬工程，同時之前為了讓施工期間通行不中斷，利用一旁的五股體健公園部分土地開闢作臨時替代道路。

養工處表示，現在洲后路已完工，並將於明日0時起開放通車，寬度4公尺的汽機車混合車道，同時將封閉洲后路旁的臨時替代道路，後續將把臨時替代道路恢復為公園草皮，歸還市民休憩空間，車輛請改由洲后路通行，並將一併調整成泰路口號誌。

養工處強調，成蘆橋附近交通繁忙車流量大，為維持施工期間順利通行，採分階段施工，整體工程預計12月底前完成，施工期間造成不便敬請見諒，市府也感謝周邊居民及用路人的配合。

替代道路 車道 新北

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