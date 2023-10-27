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「創意台中及鐵道217」今登場 文創市集、音樂表演輪番上場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「2023創意台中及鐵道217」今日在綠空鐵道南段開幕，一連10天的精采活動，將持續到11月5日。圖／台中市文化局提供
「2023創意台中及鐵道217」今日在綠空鐵道南段開幕，一連10天的精采活動，將持續到11月5日。圖／台中市文化局提供

「2023創意台中及鐵道217」今日在綠空鐵道南段開幕，今年以「幸福台中儀式感」為主題，規劃主題展間、戶外藝術裝置、特色主題日、文創市集、美感體驗DIY及音樂表演等，一連10天的精采活動，將持續到11月5日，歡迎民眾漫步綠空鐵道，感受台中獨有的幸福儀式感。　

文化局副局長曾能汀表示，市府積極推動文創產業，成功將綠空鐵道塑造成戶外綠色文創交流平台，並透過一系列的美學策展與活動，形成帶狀文創景點，打造舊城美學經濟。

曾能汀說，創意台中今年邁入第13年，延續去年精采成果，持續於綠空鐵道南段舉辦，更延長從台中驛至林森路，讓民眾充分感受台中文創豐沛力與生活幸福感。

文化局表示，今年規劃4場主題日，10月28日「彩繪幸福日」率先登場，以主視覺吸睛線條，打造市民共創繪版，邀請民眾一同繪出屬於自己的生活色彩；10月29日「講究不將就日」則推出萬聖節主題系列活動，包括萬聖大遊行、打卡主題牆及HOLA氣球秀等。假日音樂表演以露營車打造戶外露營場景，歡迎民眾到場聽音樂、逛市集、看展覽。

文化局今年邀請大同國小美術班學生發揮創意繪畫，並製作成獨一無二的台中衫展示於綠空鐵道上。大同國小教務處藝才組長侯湘嵐說，大同國小位於舊城區，能充分感受台中獨特的人文風情及魅力，希望透過活動參與，讓小朋友的單純幸福散播到整座城市。

「2023創意台中及鐵道217」今日在綠空鐵道南段開幕，眾人以手沖咖啡，展現滿滿儀式感氛圍。圖／台中市文化局提供
「2023創意台中及鐵道217」今日在綠空鐵道南段開幕，眾人以手沖咖啡，展現滿滿儀式感氛圍。圖／台中市文化局提供

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