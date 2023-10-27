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新北都會區賞鳥踏青好去處 湳仔溝、新海濕地秋遊體驗

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台灣藍鵲擁有鮮豔碧藍色的美麗羽毛。圖／台北市野鳥學會提供
台灣藍鵲擁有鮮豔碧藍色的美麗羽毛。圖／台北市野鳥學會提供

時序已入深秋，候鳥季也揭開序幕，位於新北都會區的板橋湳仔溝與新海濕地，已出現翠鳥、紅尾伯勞與台灣藍鵲等鳥類，是適合賞鳥的好時機。另外民眾還可感受湳仔溝周圍已泛紅的台灣欒樹，及新海濕地正舉辦的「新北濕地藝術季」。

台北市野鳥學會指出，近期生態調查紀錄顯示湳仔溝已具生物多樣性，包括植物、鳥類、魚類、蝴蝶和蜻蜓等多個類別，截至今年7月，生物累計紀錄已經達到164種。其中，一些代表性生態物種的回歸，像翠鳥、紅尾伯勞與台灣藍鵲等生物，皆標誌著湳仔溝生態環境的積極轉變。

水利局長宋德仁表示，湳仔溝河道內近年栽種水生植物，提供生物休憩及捕食的場所，營造綠意盎然的多樣植栽與良好的棲息環境，是吸引鳥類飛來停棲的主要原因。此外，津渡橋附近台灣欒樹的果期約10月至12月，目前已結滿磚紅色蒴果，宛若紅寶石皇冠，是近期拍照打卡熱點。

宋德仁說，欣賞完湳仔溝生態後，民眾可沿著板城路騎單車約10分鐘，即可抵達位於大漢溪右岸的新海二期人工濕地，已邁入第5屆的「新北濕地藝術季」現正舉辦中，今年匯集多國藝術家的創作能量，凝聚地方群眾的力量，運用濕地自然素材進行創作，呈現「匯聚」主題意涵。

水利局表示，不論是「板橋母親之河」湳仔溝或是「大地之腎」新海濕地，皆是都會區難得的賞鳥踏青好景點，民眾可用眼觀察、用耳聆聽、用心感受，透過生態觀賞、徒步旅行或單車健行等休閒遊憩活動，體驗都市與自然的共融之美。

津渡橋附近台灣欒樹的果期約10月至12月，目前已結滿磚紅色蒴果，宛若紅寶石皇冠，是近期拍照打卡熱點。圖／新北水利局提供
津渡橋附近台灣欒樹的果期約10月至12月，目前已結滿磚紅色蒴果，宛若紅寶石皇冠，是近期拍照打卡熱點。圖／新北水利局提供
可愛活潑的翠鳥被封為溪流中的藍寶石。圖／台北市野鳥學會提供
可愛活潑的翠鳥被封為溪流中的藍寶石。圖／台北市野鳥學會提供
湳仔溝河道內近年栽種水生植物，提供生物休憩及捕食的場所，營造綠意盎然的多樣植栽與良好的棲息環境，吸引鳥類飛來停棲。圖／新北水利局提供
湳仔溝河道內近年栽種水生植物，提供生物休憩及捕食的場所，營造綠意盎然的多樣植栽與良好的棲息環境，吸引鳥類飛來停棲。圖／新北水利局提供
圓胖可愛的紅尾伯勞，是第三級保育類的鳥類。圖／台北市野鳥學會提供
圓胖可愛的紅尾伯勞，是第三級保育類的鳥類。圖／台北市野鳥學會提供

人工濕地 台灣藍鵲 野鳥 賞鳥

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