新北都會區賞鳥踏青好去處 湳仔溝、新海濕地秋遊體驗

時序已入深秋，候鳥季也揭開序幕，位於新北都會區的板橋湳仔溝與新海濕地，已出現翠鳥、紅尾伯勞與台灣藍鵲等鳥類，是適合賞鳥的好時機。另外民眾還可感受湳仔溝周圍已泛紅的台灣欒樹，及新海濕地正舉辦的「新北濕地藝術季」。

台北市野鳥學會指出，近期生態調查紀錄顯示湳仔溝已具生物多樣性，包括植物、鳥類、魚類、蝴蝶和蜻蜓等多個類別，截至今年7月，生物累計紀錄已經達到164種。其中，一些代表性生態物種的回歸，像翠鳥、紅尾伯勞與台灣藍鵲等生物，皆標誌著湳仔溝生態環境的積極轉變。

水利局長宋德仁表示，湳仔溝河道內近年栽種水生植物，提供生物休憩及捕食的場所，營造綠意盎然的多樣植栽與良好的棲息環境，是吸引鳥類飛來停棲的主要原因。此外，津渡橋附近台灣欒樹的果期約10月至12月，目前已結滿磚紅色蒴果，宛若紅寶石皇冠，是近期拍照打卡熱點。

宋德仁說，欣賞完湳仔溝生態後，民眾可沿著板城路騎單車約10分鐘，即可抵達位於大漢溪右岸的新海二期人工濕地，已邁入第5屆的「新北濕地藝術季」現正舉辦中，今年匯集多國藝術家的創作能量，凝聚地方群眾的力量，運用濕地自然素材進行創作，呈現「匯聚」主題意涵。