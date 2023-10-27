龜吼市集重建 明年9月完工

每到萬里蟹季節，新北市萬里龜吼市集總擠滿觀光客，漁業處為增加活動空間，推動重建工程，總經費約1.7億。工程多次流標，又因配合地質變更工法，影響進度，漁業處表示，原承包建築師病逝，去年7月已發包，預計明年9月完工。

龜吼市集2014年啟用，從原本只是貨櫃市集，到後來開始推廣萬里蟹，名聲大噪，成為知名觀光景點，每到螃蟹產季，都會吸引許多人潮，來客數逐年增加。漁業處統計，2019年至2022年平均人次高達190萬。

審計處指出，原本的設計建築師未能繼續履約，加上工程多次流標，又因地質條件變更基樁工法，工程進度延宕。

漁業處說明，重建工程2021年12月辦理招標，因原本承包工程的建築設計師病逝，重新辦理技術採購服務，工程部分延後至2022年7月完成發包，現正施工中。

漁業處指出，龜吼市集此次重建工程，將興建2層樓市集，外觀以融入當地產業萬里蟹為設計意象，新市集空間預計較原有市集增加約1.7倍，預計市集完工後來客數可增加1.2倍。

漁業處說，除規畫觀景平台外，另有哺乳室、便利商店以及生鮮商品包裝區，提供ATM服務及生鮮打包服務，預估達每年240萬人次，有效提升當地觀光產值。