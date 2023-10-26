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北市跨年4+1舞台 藍綠議員提醒這點要注意
台北最High新年城今年首屆採用多元舞台，以4個次舞台加上1主舞台形式。國民黨台北市議員徐巧芯肯定求新求變，但提醒要多測試硬體設備避免干擾；民進黨台北市議員何孟樺則說，人流分散一直是蔣市府遭詬病，必須引以為鑒，不要再重蹈覆轍。
台北市觀傳局介紹，4個次舞台和1主舞台能滿足想聽各種曲風的民眾，將近12點施放跨年煙火時，就會漸漸疏導民眾到主舞台，也同步做好人流管控，期盼讓舉辦近20年的台北跨年城注入新的元素。
徐巧芯說，台北跨年活動萬眾矚目，這次市府設計4個舞台，宛如音樂祭模式，讓喜歡的民眾能貼近表演舞台，而且北市年初辦過的台灣燈會也是多舞台，相信有人流動線管控經驗。不過她也提醒，舞台之間的音響要多測試，拉出距離避免相互干擾。
何孟樺認為，蔣市府就任以來，從台灣燈會到白晝之夜都屢屢被民眾詬病動線雜亂、成效低落，這次跨年晚會又要增加舞台數量，無疑是再次挑戰市府的分散人流執行效率，市府必須引以為鑒，不要再重蹈覆徹連跨年都搞砸。
另外，她也說，4加1的舞台數量是以類似大型音樂祭的模式舉辦，如果規劃不周，不僅會導致音量過大、周遭民眾不堪其擾，如果舞台距離過近，音響也有可能互相干擾，讓整個活動品質大大降低，北市府均應做好配套措施，不要還沒學會走路就想飛。
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