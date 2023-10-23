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北市「熊讚」無商標權盜版多 正版銷售率剩一半

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市吉祥物「熊讚Bravo」與北市議員柳采葳（右）拿著盜版熊讚。記者鍾維軒／攝影
台北市吉祥物「熊讚Bravo」與北市議員柳采葳（右）拿著盜版熊讚。記者鍾維軒／攝影

北市官方吉祥物｢熊讚Bravo」花費逾4000萬行銷卻無｢文字商標權」，盜版熊讚充斥市面，授權金從2018年的167萬降至2022年的81萬，布偶完售率從100%降到52%，合法業者權益受損。觀傳局說，因為智慧財產局認為「熊讚」是通俗用語，無法申請專利，但經過多年，國內外都知道熊讚是台北市吉祥物、代言人，近期會再度申請專利。

議員柳采葳今在北市議會教育委員會質詢有關「盜版熊讚」議題，還請出熊讚本尊在備詢台上，意外成為焦點，可愛的模樣與動作和現場嚴肅的氣氛成為對比。

柳采葳指出，熊讚身為首都吉祥物，每年大小公益活動，擔負城市行銷的重責大任，也廣為市民所知，但無商標權讓盜版熊讚充斥市面，許多「中國熊讚」在網路上和夜市流竄，對於網路銷售亂象也無開罰紀錄，對於消極放任、無作為的態度不能接受。

據北市府統計，2018年迄今，已投入超過4200萬行銷推廣預算。柳采葳說，市府每次行銷就等於變相幫無授權業者進行銷售宣傳，當偽品充斥市面，取得合法授權的廠商完售率和實際銷售金額逐年下降，2018年授權金167萬、完售率100%，2022年授權金81萬、完售率52%、實際銷售金額42萬，市府應思考如何保障合法授權業者。

柳采葳建議，在熊讚平面及立體商標權將於2028年屆滿前，觀傳局應提前取得｢熊讚」或｢熊讚Bravo」等文字商標外，定期網路巡查、實體通路稽查，查有不法就開罰，終結市售熊讚真偽不分、劣質製造的亂象，才有助城市吉祥物推廣台北市城市形象。

北市觀傳局科長坦言，確實知道網路上有人買賣熊讚玩偶，但這部分屬於個人買賣行為，而這2個字不能當成商標，所以無法處置，智財局認為「熊讚」只是台灣通俗用語，不可以申請商標專利。

觀傳局長王秋冬強調，熊讚絕對是台北市吉祥物，可以代表台北意象，經過多年努力，如今國內、外都知道熊讚代表台北市、是代言人，近期會努力研究方案，向智財局申請專利，變成註冊商標。

盜版熊讚流竄市面，因北市府沒有註冊商標專利而無法可管。圖／北市議員柳采葳提供
盜版熊讚流竄市面，因北市府沒有註冊商標專利而無法可管。圖／北市議員柳采葳提供
台北市吉祥物「熊讚Bravo」現身台北市議會接受議員質詢。記者鍾維軒／攝影
台北市吉祥物「熊讚Bravo」現身台北市議會接受議員質詢。記者鍾維軒／攝影
盜版熊讚流竄市面，因北市府沒有註冊商標專利而無法可管。圖／北市議員柳采葳提供
盜版熊讚流竄市面，因北市府沒有註冊商標專利而無法可管。圖／北市議員柳采葳提供

北市 柳采葳 專利

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