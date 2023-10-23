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新北與台師大培訓200位師資 用牌卡引導學子認知情緒

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局與台師大合作簽署備忘錄，推動社會情緒學習。記者劉懿萱／攝影
新北教育局與台師大合作簽署備忘錄，推動社會情緒學習。記者劉懿萱／攝影

學生心理健康近年愈發重要，新北教育局台師大合作簽署備忘錄，推動社會情緒學習，預計培訓200位種子老師後，再透過情緒偵探卡進入高中職校園應用。

近年青少年求助的主要問題中，情緒困擾位居首位。新北與台師大今簽署「共創社會情緒學習支持系統合作備忘錄」，內容包含校園幸福感問卷調查、教師情意教育培力、師生100天幸福感行動方案、專業諮詢與入校協助等，台師大教授吳怡萱也開發「情緒偵探卡」進入校園推廣。

教育局長張明文說，過去教育較注重學業認知，對於情意認知較缺乏，這也是台灣教育需要去努力的地方，因此透過與台師大的合作，以高中職學生為主體，逐年往下延伸，培養情緒覺察；台師大教授陳學志指出，透過「情緒偵探卡」可以讓孩子體認到自己的情緒，並告訴學生「情緒沒有對錯，只有表達方式是否適切」而老師在帶領孩子學習社會情緒前，會運用台師大開發的「Best Me培訓教材」舉辦6周工作坊。

教育局說，預計培育200位種子教師，推動100天幸福感推動方案，包括自我照顧、情緒舒緩、正念訓練等，並會提供專業諮詢服務，逐步建構校園推動模式。

明日即將參與研習的海山高中圖書館主任曾碩彥說，過去學習過程中，較少有引導學生說出自身感受的媒材，透過牌卡的引導認為可以給老師方向，除一般體育健康課外，國英數等學科也能融入，像是詢問學生學習情況如何，引導學生回饋等。

曾碩彥也提到，老師要關懷學生情緒的困境在於，老師不一定有受過輔導訓練，過去師培以專業學科類為主，老師自己也需要習慣這套模式，因此研習多是非輔導老師參加。

海山高中高二學生許芯寧分享，以往在學校較少有教導情緒辨識與覺察的課程，以致於當自己面臨壓力時，常常會不知所措，甚至會有比較負面的想法，但當接觸到情緒偵探卡的練習時，才開始更清楚覺察情緒的變化，進而用正向的態度面對挑戰。

新北預計培訓200位種子老師後，再透過情緒偵探卡進入高中職校園應用。記者劉懿萱／攝影
新北預計培訓200位種子老師後，再透過情緒偵探卡進入高中職校園應用。記者劉懿萱／攝影
新北預計培訓200位種子老師後，再透過情緒偵探卡進入高中職校園應用。記者劉懿萱／攝影
新北預計培訓200位種子老師後，再透過情緒偵探卡進入高中職校園應用。記者劉懿萱／攝影
新北教育局與台師大合作簽署備忘錄，推動社會情緒學習。記者劉懿萱／攝影
新北教育局與台師大合作簽署備忘錄，推動社會情緒學習。記者劉懿萱／攝影

台師大 教育局

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