汐止等了20年 捷運汐東線本周招標

汐止人等待20年的捷運汐東線終於有新進度，統包工程經費上周獲行政院公共工程委員會同意核定，本周就會上網公告招標。新北市捷運局預告，若2024年上半年順利決標，工期約86個月，拚2032年完工，串起北北基軌道路網。

被戲稱「選舉捷運」的汐止民生線，在地喊20多年仍是一條虛線，當初因台北市前市長柯文哲堅持要做全線規畫、環狀線優先等因素，雙北沒有共識而卡關。2020年北北基3市與交通部再舉行會議，新北端的汐東線與台北端民生線分割，汐東線先推動，全案終露曙光。

汐東線起於北市內湖區蘆洲里，先東向抵達位於新北汐止區的社后機廠與SB11車站後，在福德一路與同興路轉彎往東南到同興路SB12站，接著通過新社后橋後抵樟樹灣的SB13站。

接著從汐止大同路一段向東北，穿過北二高橋下設置SB14站，再南轉康誥坑溪東轉往新台五路，至汐止區公所設置終點站。

新北市捷運局長李政安說，汐東捷運總長5.56公里，新北轄內4.75公里，北市0.81公里，共計6站，採LRRT中運量自動駕駛系統，每列車可乘載530人，其中樟樹灣至汐止公所將與基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，SB14可與台鐵汐科站銜接轉乘。

捷運局指出，汐東捷運總建設經費376.93億元，基隆捷運計畫分擔98.47億元，中央同意先行匡列278.46億元，新北市負擔220.5億元，中央補助57.96億元，全案送工程會審議經費，上周獲核定。

李政安說，標案是含設計、機電與土建的統包工程，預計本周公告上網發包，拚明年上半年決標；至於串聯北市大稻埕的民生線綜規報告，預計明年初送交通部審議，將可串聯起內湖、南港、社后、樟樹灣、保長坑及北五堵新市鎮等產業區。

外界關心汐東線與文湖線東湖站距離遠，轉乘不便，李政安表示，汐東線在SB10站將設計與東湖站高架連通道，約300公尺長，全線設置電動步道，不用出站就可轉乘文湖線。