北市瑠公民生新村居民被迫搬遷 控水利署圖利廠商

位於台北市松山區瑠公民生新村地主為農田水利署，卻遭當地住戶控訴，去年水利署以建物的安全性為由通知租約不續約，有住戶表示，40多年前搬遷到這後，政府承諾他們可住50年以上，如今卻不認帳，質疑與利益有關，且自費請技師公會勘驗後建物未達拆遷標準，要求政府讓大家繼續原址續住並合理修繕。

瑠公民生新村位於民生東路四段、敦化北路、光復北路之間，面積約800多坪，自救會指出，40幾年前農田水利會轄下的忠孝東路復興南路口房子，為了要租給太平洋百貨，要求大家搬到這邊，時任行政院長蔣經國更口頭承諾住戶可住50年以上。

自救會表示，去年3月，農田水利署以建物檢驗不符耐震標準為由解除租約，要求住戶搬離，並提告不搬遷的住戶，不少人不堪其擾只能搬走，目前剩19戶、約上百名住戶，自救會委託技師公會進行鑑定，發現地質穩定且建物未達拆遷標準，質疑水利處惡意要趕走他們，藉此將這塊土地圖利建商。

自救會表示，截至去年底住戶承租期僅42年，離當初政府承諾的「至少可住50年以上還相差了十萬八千里」，水利會以一紙公文片面做出需拆遷且，要求住戶搬離的決定，甚至寄發律師函恐嚇，完全不符合「居住正義」，更違背憲法保障居住權精神，希望中央能讓大家繼續原址續住並合理修繕。