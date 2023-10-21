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三芝茭白筍節登場 公所開放免費限量名額體驗採筍
2023三芝茭白筍節今明2日在三芝遊客中心登場，現場可體驗採茭白筍及市集活動，活動期間還能到特約店家品嘗茭白筍風味餐、享優惠。另外，今年茭白筍評鑑賽由楊乞拿下雙冠王，他說種茭白筍必須注意水源足夠及溫度變化，才會好吃。
三芝區丘陵梯田連綿，加上陽明山系水源灌溉，且因一年僅收成一次，可以讓茭白筍擁有充足時間生長與成熟，吃起來口感紮實，在優渥的水土培養下，茭白筍甜度表現也很出色。
三芝區長賴小萍表示，今、明2日會場舉辦採筍體驗，線上報名踴躍，活動現場每日還有保留名額80人，只要完成任務即可兌換。此外「茭傲市集」，邀請在地農友及攤商販售新鮮現採茭白筍、茭白筍包子及石花凍等北海岸特色料理，會場旁還舉辦熱血的梯田排球嘉年華和吃泥拔河比賽。
今、明2日「隨意鳥窩西班牙私房料理工作室」、「那年夏天」、「綠竹園休閒農莊」、「不二健康素食」和「三芝二號倉庫咖啡館」等10間周邊商店分別推出茭白筍料理，部分商店享全品項9折或消費滿額贈點心等多種優惠。
另外，現場也舉辦茭白筍評鑑會，今年的帶殼組冠軍及甜度王由楊乞奪得，剝白組冠軍由林文德獲獎。楊乞首次參賽即奪得雙料冠軍，他分享種植秘訣，種植茭白筍要重視水源是否充足及溫度變化，夏季時若溫度太高，會讓茭白筍停止孕筍，因為自己的茭白筍園地理環境良好，受惠於錫板溪灌溉，在種植期間都會注意農地水源是否充足，另外夏季引用清涼溪水灌溉時可降低溫度，確保茭白筍可順利生長。
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