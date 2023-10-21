第20屆北台會議暨青創發表 八縣市提七大合作案

北台區域發展推動委員會今在新北市民廣場舉辦，區域合作平台今年由新北主政推動，以「攜手新世代．開創新未來」為合作主軸，今年度由新北市主政推動42件合作提案、7大議題，擴大合作量能、互助發展，讓千萬人口的生活更緊密、更美好。

七大議題包括路邊停車費共同繳費平台、跨縣市幸福保衛站、停車賸餘車位即時資料、遊程伴手禮配送服務、跨區救災通報支援、特色產業招商合作和跨流域汙染治理合作計畫。

新北市城鄉局表示，此7大議題扣合便利、安全、乾淨、繁榮四大理念，如今年8月1日上路的「路邊停車費共同繳費平台」，民眾只要下載APP即可繳納北台八縣市的路邊停車費，「跨縣市合作推動整合停車賸餘車位即時資料」與民間停車場業者合作整合查詢平台預計明年上線；「跨縣市幸福保衛站」結合境內四大超商預計在明年1月20日擴大服務至八縣市。

另外「跨區通報支援」、「特色產業招商合作」、「跨流域汙染治理合作計畫」及「遊程伴手禮配送服務」透過跨域合作讓北台不管在跨區防救災、產業發展、觀光服務及環境治理層面能夠擴大合作量能、互助發展，讓千萬人口的生活更緊密、更美好。

新北市城鄉局表示，今日的活動現場也展示青年團隊政策提案成果，同時邀請青年創業攤商共同參與「少年ㄟ創意市集」，市集活動於今日上午起至10月22日持續2天，還有表演團體現場演唱。