第20屆北台會議暨青創發表 八縣市提七大合作案
北台區域發展推動委員會今在新北市民廣場舉辦，區域合作平台今年由新北主政推動，以「攜手新世代．開創新未來」為合作主軸，今年度由新北市主政推動42件合作提案、7大議題，擴大合作量能、互助發展，讓千萬人口的生活更緊密、更美好。
七大議題包括路邊停車費共同繳費平台、跨縣市幸福保衛站、停車賸餘車位即時資料、遊程伴手禮配送服務、跨區救災通報支援、特色產業招商合作和跨流域汙染治理合作計畫。
新北市城鄉局表示，此7大議題扣合便利、安全、乾淨、繁榮四大理念，如今年8月1日上路的「路邊停車費共同繳費平台」，民眾只要下載APP即可繳納北台八縣市的路邊停車費，「跨縣市合作推動整合停車賸餘車位即時資料」與民間停車場業者合作整合查詢平台預計明年上線；「跨縣市幸福保衛站」結合境內四大超商預計在明年1月20日擴大服務至八縣市。
另外「跨區通報支援」、「特色產業招商合作」、「跨流域汙染治理合作計畫」及「遊程伴手禮配送服務」透過跨域合作讓北台不管在跨區防救災、產業發展、觀光服務及環境治理層面能夠擴大合作量能、互助發展，讓千萬人口的生活更緊密、更美好。
新北市城鄉局表示，今日的活動現場也展示青年團隊政策提案成果，同時邀請青年創業攤商共同參與「少年ㄟ創意市集」，市集活動於今日上午起至10月22日持續2天，還有表演團體現場演唱。
新北副市長劉和然說，今年北台更創新邀請18歲至35歲的青年朋友參與政策提案競賽，從新世代的角度發掘問題、提出創新解決方案，落實青年公民「由下而上」參與公共事務，這次青年創意提案內容非常多面向、有創意，經過決選，最終由「梅鹿×勇×青黏」拿下金獎，該團隊提出將公佈欄升級為功能多元的電子化公佈欄，並以瑞芳區為研究案例，希望透過數位化的電子佈告欄，擴大宣傳地方特色帶動觀光效益。
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