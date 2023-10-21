快訊

睡夢中被拋起！國三遊覽車4死 遊客驚嚇回憶：司機一直超車、甩尾！

國三遊覽車事故釀4死 2轎車、2遊覽車乘客傷重宣告不治

誰拉誰去小房間？深澳電廠再交鋒 賴清德批柯文哲自導自演

第20屆北台會議暨青創發表 八縣市提七大合作案

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今日的活動現場展示青年團隊政策提案成果，同時邀請青年創業攤商共同參與「少年ㄟ創意市集」，市集活動於今日上午起至10月22日持續2天，還有表演團體現場演唱。記者李定宇／攝影
今日的活動現場展示青年團隊政策提案成果，同時邀請青年創業攤商共同參與「少年ㄟ創意市集」，市集活動於今日上午起至10月22日持續2天，還有表演團體現場演唱。記者李定宇／攝影

北台區域發展推動委員會今在新北市民廣場舉辦，區域合作平台今年由新北主政推動，以「攜手新世代．開創新未來」為合作主軸，今年度由新北市主政推動42件合作提案、7大議題，擴大合作量能、互助發展，讓千萬人口的生活更緊密、更美好。

七大議題包括路邊停車費共同繳費平台、跨縣市幸福保衛站、停車賸餘車位即時資料、遊程伴手禮配送服務、跨區救災通報支援、特色產業招商合作和跨流域汙染治理合作計畫。

新北市城鄉局表示，此7大議題扣合便利、安全、乾淨、繁榮四大理念，如今年8月1日上路的「路邊停車費共同繳費平台」，民眾只要下載APP即可繳納北台八縣市的路邊停車費，「跨縣市合作推動整合停車賸餘車位即時資料」與民間停車場業者合作整合查詢平台預計明年上線；「跨縣市幸福保衛站」結合境內四大超商預計在明年1月20日擴大服務至八縣市。

另外「跨區通報支援」、「特色產業招商合作」、「跨流域汙染治理合作計畫」及「遊程伴手禮配送服務」透過跨域合作讓北台不管在跨區防救災、產業發展、觀光服務及環境治理層面能夠擴大合作量能、互助發展，讓千萬人口的生活更緊密、更美好。

新北市城鄉局表示，今日的活動現場也展示青年團隊政策提案成果，同時邀請青年創業攤商共同參與「少年ㄟ創意市集」，市集活動於今日上午起至10月22日持續2天，還有表演團體現場演唱。

新北副市長劉和然說，今年北台更創新邀請18歲至35歲的青年朋友參與政策提案競賽，從新世代的角度發掘問題、提出創新解決方案，落實青年公民「由下而上」參與公共事務，這次青年創意提案內容非常多面向、有創意，經過決選，最終由「梅鹿×勇×青黏」拿下金獎，該團隊提出將公佈欄升級為功能多元的電子化公佈欄，並以瑞芳區為研究案例，希望透過數位化的電子佈告欄，擴大宣傳地方特色帶動觀光效益。

青年創意提案最終由「梅鹿×勇×青黏」拿下金獎。圖後排左至右，苗栗縣副縣長鄧桂菊、新竹縣行政處長周秋堯、新竹市秘書長張治祥、桃園市秘書長詹榮鋒、新北市副市長劉和然(左6)、台北市副秘書長張溫德(右3)、基隆市秘書長方定安(右2)、宜蘭縣副縣長林茂盛(右1)。記者李定宇／攝影
青年創意提案最終由「梅鹿×勇×青黏」拿下金獎。圖後排左至右，苗栗縣副縣長鄧桂菊、新竹縣行政處長周秋堯、新竹市秘書長張治祥、桃園市秘書長詹榮鋒、新北市副市長劉和然(左6)、台北市副秘書長張溫德(右3)、基隆市秘書長方定安(右2)、宜蘭縣副縣長林茂盛(右1)。記者李定宇／攝影

青年 創意市集

延伸閱讀

影／新北傳凶殺案 疑酒後口角持刀互砍 1重傷1命危

影／大都會公園PK畫面曝！2男交友軟體嗆約新北談判 1人中刀

總獎金300萬！「第六屆潮創客大賽」吸青創菁英齊聚較勁

第六屆潮創客大賽決賽今登場 青創菁英齊聚爭霸

相關新聞

新北發2萬重陽禮金 103歲退役中校：戰亂烽火下逃一劫

重陽節前夕，新北市代理市長劉和然與社會局長李美珍、五股區長藍瑞珉和新北市榮民服務處長林振生等人，訪視103歲人瑞鄧集成，...

北大特區要不要蓋電影院？各式奇葩回答笑翻網友

新北市北大特區內的停二停車場佔地1875坪，之前招商流標後市府正進行民意調查，居民也好奇上網發問是否要蓋電影院？網友則留...

影／侯友宜新北造勢 批執政黨忽視幼保員

國民黨總統參選人侯友宜今天出席「全國幼托挺侯」後援總會成立大會，提出「投資幼教 贏得未來」五大願景。其中包含「公立、非營...

第20屆北台會議暨青創發表 八縣市提七大合作案

北台區域發展推動委員會今在新北市民廣場舉辦，區域合作平台今年由新北主政推動，以「攜手新世代．開創新未來」為合作主軸，今年...

台塑5千大軍進駐內湖 他早在2018年就預警交通危機

台塑大樓搬至內湖區南京東路6段「台北企業總部園區」，周五完成進駐，總進駐5千人，這兩天交通問題對內湖造成壓力，爆發下班沒...

尷尬了！「台北通」謠言專區 一看都是北市議員質詢內容

台北市前巿長柯文哲任內積極推動「台北通」App，而新任蔣市府繼續沿用，北市議會開議後，台北市議員檢驗「台北通」除了認為台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。