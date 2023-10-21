新北發2萬重陽禮金 103歲退役中校：戰亂烽火下逃一劫

重陽節前夕，新北市代理市長劉和然與社會局長李美珍、五股區長藍瑞珉和新北市榮民服務處長林振生等人，訪視103歲人瑞鄧集成，致贈重陽禮金2萬元和蘋果禮盒。鄧集成民國38年隨國軍來台，民國57年以中校軍階退役，他說，歷經戰亂，幸運在烽火下逃過一劫，從東北三省到台灣，見證百年歷史。

鄧集成民國10年生於中國大陸湖北省荊門市，16歲時正逢八年抗戰，毅然決定報考陸軍官校，曾被派往印度接受美軍訓練，參與「湘西會戰」擊退日軍，及在東三省與共軍展剿匪戰役。民國38年隨國軍來台，先後駐防澎湖、金門，歷任排、連、營長、師兵工組長及陸軍總部參謀等職，民國57年以中校軍階退役。

鄧集成除左耳有些重聽外，身體仍硬朗，喜歡每天外出散步，更常參與社區內活動。鄧集成和太太育有4女，大女兒已於教職退休，二女移居澳洲數十年，三女在台灣五百大貿易業任職，么女現居新竹，外孫更入軍隊保家衛國，擔任空軍飛行員。

鄧集成表示，他歷經戰亂，幸運在烽火下逃過一劫，來台時孑然一身，卻在台灣開枝散葉，從東北三省到台灣，見證百年歷史，因此勉勵子女「事能知足心常泰，人到無求品自高」。

劉和然表示，今年新北100歲以上的人瑞有880人，將由各區長代表市府致贈重陽敬老禮金2萬元，讓長者可依照自己的喜好來買愛吃的食品或營養品，重陽禮金已於10月18日匯入長輩指定帳戶，採現金領取者，也從即日起在29區公所指定地點發放，全市預計有70萬餘名長輩受惠。