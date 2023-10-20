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知名母嬰用品店倒閉！「奶娃的店」大門深鎖 消費者權益恐受影響

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
位於台北市南京東路上的知名母嬰用品店「奶娃的店」，傳出無預警倒閉。圖／北市法務局提供
位於台北市南京東路上的知名母嬰用品店「奶娃的店」，傳出無預警倒閉。圖／北市法務局提供

北市南京東路上的知名母嬰用品店「奶娃的店」傳無預警倒閉， 北市法務局表示，下午消保官前往業者南京東路5段的營業地址到場了解，現場大門深鎖，並張貼「暫停營業」公告。對於是否影響消費者訂單狀況及是否販售禮券，將函請業者到市府說明。

「奶娃的店」今天清晨在臉書發出公告表示，因財務問題自10月6日起暫停營運，北市法務局目前已接獲1件民眾申訴。

消保官指出，已預購商品的消費者，如因業者無預警倒閉無法履約，如消費者當初刷信用卡付費，可速洽詢發卡銀行申請爭議帳款事宜，倘無法申請信用卡爭議款或當初以現金付款(匯款)者，則可向法院申請核發支付命令。消費者如有任何消費上之爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。

位於台北市南京東路上的知名母嬰用品店「奶娃的店」，傳出無預警倒閉。圖／北市法務局提供
位於台北市南京東路上的知名母嬰用品店「奶娃的店」，傳出無預警倒閉。圖／北市法務局提供
「奶娃的店」今天清晨在臉書發出公告因財務問題自10月6日起暫停營運。圖／北市法務局提供
「奶娃的店」今天清晨在臉書發出公告因財務問題自10月6日起暫停營運。圖／北市法務局提供

消費者 北市 消保官

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