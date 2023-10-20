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五千員工湧入內湖總部 台塑：搭公車需求人數3821人並開設接駁車
台塑企業「台北企業總部園區」今（20）日完成搬遷，約5千名員工今天正式進駐台北市內湖辦公大樓，使得一早公車站即出現長長人龍，外界擔心加重內湖交通黑暗期的壓力。由於傳出台塑評估只有869名員工搭公車，台塑發布新聞澄清，指出之前即已提出需要搭乘公車的需求人數為3,821人。
以下是台塑聲明：
1、大都會客運總經理李建文表示，台塑完全沒有和大都會聯繫。
企業自4月起即向台北市交通局反應，要求增加公車班次，交通局召開多次會議，均有公車業者參與，與大都會所述不符。
2、副局長說明，台塑對員工問卷分析，搭公車人數為869人。
依本企業問卷提供給交通局之資料顯示，本企業有需搭乘公車需求人數為3,821人，副局長引用數據有誤。
另，本企業已開設接駁車，每日疏運人數可達480人，並持續檢討增開班次及增開下班接駁車，以持續疏運本企業搭乘公車人潮。
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