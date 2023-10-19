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台塑千人進駐內湖評估僅百人搭公車 議員曝「人龍超長」批：莊孝維？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議會交通委員會中，議員李明賢針對台塑企業進駐內湖表達當地意見。記者邱書昱／攝影
台北市議會交通委員會中，議員李明賢針對台塑企業進駐內湖表達當地意見。記者邱書昱／攝影

台塑企業「台北企業總部園區」明天完成搬遷，約5千位員工將進駐台北市內湖辦公大樓，卻評估只有869人搭公車，然而，北市議員李明賢接獲當地里長反應，實際搭乘公車人數龐大，人龍排了好幾公尺，影響到內湖交通。北市交通局表示，目前台塑會開兩線接駁車及四線公車，密集班次之外，警方也會密集監控。

北市議會交通委員會中，李明賢針對台塑企業進駐內湖表示，地方樂見帶來了人流、金流，但是衝擊到新明路、南京東路六段的交通，當地里長也指出，許多民眾在南京東路根本搭不上公車，「搭乘公車人數和台塑評估的人數相差甚多，難道在『莊孝維』？」

民眾黨議員陳宥丞也說，交通局應該連同產發局建立通報機制，而非被動處理，公車業者端也要及時掌握資訊，才能從源頭管理，畢竟以往雄獅、威剛公司順利搬遷到內湖，北市府應該主動先行處理。

大都會、首都客運總經理李建文坦言，台塑搬到內湖後，確實增加周邊公車路線負擔，客運也收到很多客訴，但台塑尚未給予公車業者相關人數、旅次資訊，僅有交通局和議員關心。

李建文表示，最快11月上旬首都客運能開出早晚各4班，提供台塑園區到捷運南京三民站的班次。

北市交通局長謝銘鴻說，已和台塑召開2次會議，近期也會盡快召開第3場，目前業者會加開接駁車，交通大隊會隨時監控人車潮。

公車 北市 內湖 台塑

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