營養午餐水果給柚子被家長質疑幫消庫存 業者揭原因

國內今年柚子盛產，北市有團膳業者因應節慶及季節性，將整顆柚子當成孩童營養午餐飯後水果，卻讓家長質疑是在幫政府消庫存，業者表示，水果會考量季節性，讓孩童吃當季水果，過去幾年也有提供柚子，並非幫忙消庫存，教育局說明，若家長希望學生可以直接食用，建議校方午餐委員會先和廠商講好，並訂於契約中，如果沒有特別註記，很難在合約上處罰。

忠義國小黃志勇表示，確實在9月中到下旬當時柚子盛產時期，廠商有考量當季水果和中秋節應景，剛好有比較小顆柚子，就提供孩子使用，但因為柚子處理過程比較麻煩，午餐時間有限，孩子帶回家，就有家長認為，水果帶回家吃就失去意義，希望下次可以先處裡，或避免提供這類水果，十月後就沒有提供。

中華民國餐盒協會理事長陳明信表示，團膳業者選擇水果時，主要以當季和價格做考量，其實過往中秋前後也會給柚子應景，但現在則以柑橘類，例如橘子、百香果等，至於水果要不要處理則要看各校規定，有些學校反而希望可以提供完整水果，例如蘋果、柳丁。

陳明信坦言，確實會希望學生飯後可以直接食用水果，不要帶回家，但學校中午用餐時間有限，學生還要搬菜、打菜、收拾，實際用餐時間可能只有10-15分鐘，吃飯慢一點小朋友可能來不及吃水果，若提供完整水果小朋友吃不完還能保存，下午或帶回家吃，也是比較方便選擇。

教育局副局長陳素慧表示，除了教育局規範外，學校或家長若有特殊需求，團膳業者提供什麼樣午餐給學生吃，要經過學校午餐供應委員會討論，裡面會有營養師跟家長代表，並在契約明確規範，若家長希望學生可以直接食用，雙方就必須先講好，提供柚子雖然有疑義，如果沒有特別講，很難在合約上處罰。