要活就要動！瑞芳百歲人瑞陳永照每天堅持健走

在重陽節前夕，瑞芳區區長楊勝閔今(19)日代表新北市府特地到府訪視關懷瑞芳區的百歲人瑞，並送上禮金和禮物，住在吉安里的陳永照阿公，看起來似乎比實際年紀還輕，平常有印尼籍看護照料生活起居，陳永照阿公雖然需要拄著拐杖走路，但他認為要活就要動，依然堅持一大早到河堤健走，維持身體機能健康。

下個禮拜就是重陽節，瑞芳區公所今(19)日一一到府關心慰問這些人瑞，共計12位百歲人瑞中，就有四位住在仁里里，區公所團隊也送上中央和市府準備的禮金和禮品。

來到吉安里的百歲人瑞陳永照阿公家中，目前由看護照顧阿公的生活起居，每天午餐四菜一湯，營養很均衡，因此，陳永照即使已經百歲，身體還是相當硬朗，更堅持每天一早都要去河堤健走。

瑞芳區區長楊勝閔說，今日在里長陪同下，代表市長致本區百歲人瑞家中祝壽，並致贈重陽禮金、金鎖片、彩陶獎牌，看到這些人瑞們身體狀況都相當不錯，也都有自己的養身之道，也預祝所有長輩重陽節快樂。