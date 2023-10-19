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新北監視器民間占66% 常協助辦案

聯合報／ 記者江婉儀劉懿萱／新北報導
新北市警察局能自己掌握畫面的監視器數量僅2.8萬組，占34%，其他都是要靠民間監視器幫忙才能破案。記者江婉儀／攝影
新北市警察局能自己掌握畫面的監視器數量僅2.8萬組，占34%，其他都是要靠民間監視器幫忙才能破案。記者江婉儀／攝影

新北市計有8.2萬組監視器，民代指新北市警察局能自行掌握畫面的數量僅2.8萬組，僅占34%，常仰賴民間監視器幫忙才能破案，警局應增加監視器數量，並設置獎勵機制，提高警民合作意願。警局回應，今年起至2027年，將再增加3254組監視器。

新北市警察局監視器鷹眼小組資深成員說，監視器再多也會有死角，基於隱私考量不可能鋪天蓋地設置，民間監視器畫面當然有助於維護治安，如果有相關獎勵機制，自然能提升民眾協助提供畫面意願。

另有警官表示，拿民間監視器數量和公家設備比較有點奇怪，公家是為治安和交通目的設置，民間用途大多是為監控或記錄，設置目的不同很難類比。

市議員黃心華質詢指出，新北可運用監視器超過8.2萬組，但66%依賴民眾自願、無償提供警局使用，如果是輕微交通事故或偷竊畫面，民眾可拒絕提供畫面給警察，除非是造成嚴重傷亡事故，或涉及5年以上刑期案件，警察才可以強制取得畫面。

黃心華建議，既然要跟民間合作，就該訂定獎勵機制，台北市就有相關經驗，桃園也在今年8月跟進，新北現有機制只獎勵去洽談警民監視器合作的警察，而不是提供監視器畫面者，應修正獎勵內容，才能提高民間合作意願。

警察局說明，目前有2萬7974組監視器，今年起至2026年，會逐年增加650組，2027年設置654組，預計2027年監視器總數達3萬1228組。

2019年起陸續建置車牌辨識系統，至今年8月23日有6101具上線使用，可透過人工智慧車牌辨識功能，大幅縮短調閱及辦案時間。

新北市村里長交流協會理事長、板橋區百壽里長林華偉表示，派出所監視器雖然有固定廠商維修，但妥善率仍偶有狀況，建議將監視器逐步汰舊換新，強化維管品質。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎認為，都會型地區仰賴監視器，避免出現畫面死角，民間合作還是不能少，建議全面健檢監視器設置位置是否妥當，主動設置聯繫窗口，讓民眾可主動與派出所合作，共同討論架設地點、拍攝角度及範圍，才是多贏之計。

監視器 警察

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