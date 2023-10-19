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北市擬修法 滿18歲從事八大行業不需家長同意

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
配合民法下修成年年齡，北市產發局針對「台北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例」擬對第8條文字修正，未來年滿18歲不需經法定代理人同意，就可以從事八大行業。示意圖。圖／聯合報系資料照
配合民法下修成年年齡，北市產發局針對「台北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例」擬對第8條文字修正，未來年滿18歲不需經法定代理人同意，就可以從事八大行業。示意圖。圖／聯合報系資料照

民法將成年年齡下修到18歲，北市府配合修改「台北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例」，年滿18歲不需法定代理人同意，就可以從事八大行業，議員及家長擔心恐讓特殊產業趁虛而入，盼借鏡國外，增訂附帶條件。

該自治條例第8條原規定「不得雇用未滿18歲或18歲以上未滿20歲而為其法定代理人同意之人從試伴舞或陪侍行為」，配合民法修正今年初上路，為避免自治條例與民法牴觸，修正為「不得雇用未滿18歲之人從事伴舞或陪侍行為」，昨天經市議會法規委員會通過，送到大會逕付二三讀。

市議員陳重文擔心，修正後「是不是鼓勵滿18歲就能陪侍或伴舞」；議員秦慧珠認為，地方自治條例雖不得牴觸母法，但這個年齡的學生多半還在念書，若因經濟上或其他因素，可能被八大行業吸收，建議政府可以參考國外法條借鏡，例如美國19歲成年、但21歲才能喝酒，訂出額外的規範。

北市高職總會長余茂隆表示，18歲多還在就讀高中職，法律上雖已成年，心智恐還不成熟，若進入特種行業，可能因金錢或其他誘惑誤入歧途，條例修正後讓家長對子女安全更加憂心。

北市大教育學系教授但昭偉認為，法條修正一定經過客觀數據、多方討論，既然修正就代表可行，他相信18歲已經有判斷能力，而且價值觀判斷跟年齡沒有直接關係。

台灣大學學生會長莊智程說，現行法條18歲即為成年，為自己的行為負責，不論從事八大行業或是其他決定都一樣，無需妖魔化八大行業。

八大行業 北市

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