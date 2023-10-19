北市排水時雨量提高至88.8毫米 蔣萬安拍板

近年極端氣候，台北市近15年暴雨超過目前下水道排水容量78.8毫米高達62件，幾乎年年都有時雨量超過100毫米紀錄。市長蔣萬安拍板，將斥資65.4億元，在中山、士林、圓山、百齡四集水分區施作滯洪池、箱涵或抽水站等，2028年前完工，屆時降雨容受力可提升至平均每小時88.8毫米，將向中央爭取補助。

北市工務局水利處統計，北市近10年平均每年颱風侵襲2.8次，最高時雨量除109年北投區的97毫米外，其餘年年都有超過100毫米紀錄，重慶北路、赤峰街、信義區、大安森林公園周邊都曾因暴雨嚴重積水。

水利處長陳郭正說，已規畫在近5年常積水的四集水分區，優先施作排水工程，完工後降雨容受力可提升至平均每小時88.8毫米，也就是時雨量在88.8毫米以下，就不會有路面積水。

「中山集水分區」將擴建中山抽水站為26.8cms的抽水機具，預計年底、明年初發包，經費約5.3億元；也規畫敦化北路地下貯留管，興建一根內徑5.6公尺、從民權東路至南京東路的900公尺、深入地底下40公尺的排水管，預計經費20億元，解決敦化北路155巷、南京東路小巨蛋周邊積水問題。

「士林集水區」規畫興建士林官邸滯洪池約4.6億元，近期將發包，預計114年完工；另改建中正路排水箱涵，解決中山北路五段福林路周邊、中正路沿線排水。

「圓山集水區」則擴建大龍抽水站工程，預估需4.5億元，近期發包興建長845公尺、深至地下20公尺的承德路地下貯留管，內徑5.3公尺，預計15億元，解決中山北路錦西街口、赤峰街等路段排水。

「百齡集水區」將新建百齡抽水站，明年底開工、115年完工，經費約16億元，解決尊賢街、承德路七段393巷的排水問題。

水利處正進行全市集水區下水管線檢測修補，蔣萬安要求加速，水利處說已完成62個集水區、2萬2337處檢測修補，114年全數完成。