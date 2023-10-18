黑特告白中山遭提告 綠議員群攻新北市府濫權濫訴

臉書粉專「黑特/告白中山股份無限公司」遭新北市府提告違反公司法，版主疑與反應中山國中服儀問題有關，甚至還遭網友嗆聲；民進黨議員群起批市府濫權濫訴箝制學生言論自由。

「黑特/告白中山股份無限公司」（已更名「靠北/告白中山股份無限匿名版」）版主遭告違反公司法獲新北地檢署不起訴，版主質疑是因學生投訴新北市中山國中禁禦寒衣物外穿等服儀問題，才遭市府提告。

版主在臉書（Facebook）粉專貼文表示，收到匿名威脅「勸告自以為正義使者的可憐人。要幫人去投訴，匿名是投訴不成的」、「刑事即使告不成，民事也告到你哭爺爺叫奶奶。成年了對吧，等著收法院傳票吧」。

新北市議會今天進行業務質詢，民進黨議員群起質詢表示，粉專版主不但收到匿名恐嚇，更遭市府函送違反公司法一案，他們質疑新北市府濫權濫訴，威權箝制學生言論自由。

民進黨議員顏蔚慈指出，臉書社群是學生表達意見的重要平台，更是學生自治的表現，學生向教育局陳情無果，在粉專投訴單純服儀問題，結果經發局僅認定粉專名稱有「公司」2字涉嫌違反公司法就將版主移送法辦，質疑市府活在威權時代、箝制學生言論自由。

民進黨議員林秉宥質疑市府說法根本是瓜田李下，版主先收到匿名恐嚇，接著就被經發局函送法辦，在市民看來就是市府利用司法機器對付學生。民進黨議員戴瑋姍表示，教育局不但為學校開脫、無視學生基本保暖需求，甚至放任學校威脅記學生曠課，用公權力恐嚇學生、用法律打壓學生，難道新北市已變成警察市府？

民進黨議員黃淑君質疑市府對學生的行為令人心寒，要求市府1週內發函各級學校單位重視服儀問題，不要再讓學生受寒、受委屈。民進黨議員李宇翔表示，髮禁解除就是因為學生勇敢衝撞威權體制，今天新北市府卻拒絕承諾支持學生合理要求自身權益，實在讓人無法理解。

新北市府經發局長何怡明答詢表示，此確屬民眾向經發局檢舉案件，民眾檢舉內容疑似違反公司法第19條，經查臉書內容有標示公司名稱及代理商字樣等事證，且公司法第19條屬刑事處分。

她表示，依公司法第19條規定「未經設立登記，不得以公司名義經營業務或為其他法律行為。違反前項規定者，行為人處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金」，此案雖以「股份無限公司」為名，即使未標明公司種類，或標明方式與法規不符，但以「公司」為名稱，對外疑似有行使法律行為，顯已涉及違反公司法第19條。

她表示，就公司名稱而言，經請教專業法律意見，依公司法規定，公司為社團法人組織，並有法人格，實務上雖無股份無限公司，但確實有「股份有限公司」、「無限公司」種類，民眾以混和兩種公司類型名稱對外使用，易使一般民眾誤信為「合法登記」之公司法人。

她表示，這是循例移送司法機關調查，並無針對個案而有差異作為，何況各地方政府都採此一方式辦理，因此，此一檢舉案處理方式，並無涉及任何報復行為。