淡水沙崙海岸秋季淨灘 集結里環保志工400人清海廢
為了維護海洋生態與環境，並且減少塑膠垃圾，新北市啟動秋季無痕淨溪灘活動，聯合全市清潔隊一起把海岸線的垃圾清理乾淨，而淡水區公所與清潔隊長攜手各里里長與環保志工隊，共超過四百多人一起共襄盛舉清理淡水沙崙海岸，撿拾海洋漂流垃圾。
淡水清潔隊長劉明媚表示，進行一場淨灘活動，一早淡水海岸就是氣候非常舒適，沒有烈日也沒下雨的涼爽好天氣，淡水清潔隊先為各里志工們，進行一場垃圾分類說明，還有塑膠垃圾對海洋生態的影響，隨即就帶隊走向海灘，開始淨灘活動。
現場就有將近30個里長帶著各里的環保志工共有4百多人一同共襄盛舉，隊長劉明媚指出，人類是地球居民的一份子，更不應該留下垃圾給自然環境，因此也希望透過淨灘活動，讓原本佈滿海洋漂流垃圾的沙灘，可以還給海岸生態更乾淨的土地。
立委洪孟楷也一同參與淨灘表示，淡水沙崙海岸，過去早期是淡水人最適合的休憩景點，而現在不少遊客也會來到這裡拍照看夕陽，還有許多新人也會來此拍婚紗，因此更要將這裡的環境維持乾淨，現場許多里環保志工，都加入淨灘行列，清出一袋又一袋的海漂物與垃圾，將沙崙海岸變得更加美麗，也讓海洋生態不受到人類廢棄物的威脅，也希望大家一起來維護自然生態環境。
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