局長痛心！新北市府5年682人辭職 工務局人數最多原因曝光

公務人員近年出現離職潮，鐵飯碗不再吃香。新北市議員黃淑君調閱新北市公務人員近5年離職人數，人數多達682人，又以工務局100人離職最多，第二名衛生局也有97人之譜。工務局長祝惠美表示，其實每年離職率約落在1％左右，去年4%比較高，主因是民間營建業相當繁榮，導致同仁被挖角離職。

據新北市人事處統計，新北市2019年至今辭職人數共計682人，前五名局處依序是工務局的100人、衛生局97人、地政局62人、水利局47人與農業局38人。

黃淑君表示，公務人員是國家最大的資產，但新北工作條件明顯無法留住人，她調閱資料，也發現新北公務人員加班時數偏高，包括主計處、觀光局的每人每月平均超過20個小時，根本血汗。

「不要讓逃離新北成為公務人員界的默契」黃淑君認為，相關數據的分析，包括警察局及消防局，顯示新北市業務繁重，人力吃緊，留不住人才，導致人才流失嚴重，市府長官應積極加強檢討工作權益，並請主計處兩個月內將此議題進行檢討。

工務局長祝惠美表示，工務局每年約有1％左右離職，不過工務局人數約780人左右，母數較大，人數就會看起來比較多。

祝惠美說，2022年離職人數4％確實比較高，主要原因是去年營建業相當興盛，不少同仁被業界挖角，也希望議員可以更肯定公務人員的表現。

黃淑君痛斥，就是因為重視，面對到此一數據的呈現才會如此痛心，各局處首長更應「自我反省檢討自身態度和業務措施」，落實行政，才是人民之福。

一名工務局在職人員透露，工務局很多人都有建築師、土木技師執照，又有公務機關經驗，在民間相當吃香，離職率高不意外，其中又以使用管理科、公寓大廈管理科最多，除是公家機關業務繁重、錢沒有比較多，更是最直接面對民眾陳情的單位「真的心很累」。

另名在職工務局人員也說，工作量不是問題，長官挺不挺基層也是關鍵問題，有時候為提早完工啟用，要逼廠商趕工，但若出問題，又要廠商扛責，基層夾在中間根本難做，「政治問題才是最令人灰心的」