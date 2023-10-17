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「最美里長」陳紫渝推首支單曲 IG曝光27秒影片搶先看

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
被網友稱為「最美里長」永和區永福里長陳紫渝，今天在IG曝光首支個人單曲，也將在21日正式發行推出。圖／葛稐米遜廣告公司提供
被網友稱為「最美里長」永和區永福里長陳紫渝，今天在IG曝光首支個人單曲，也將在21日正式發行推出。圖／葛稐米遜廣告公司提供

被網友稱為「最美里長」永和區永福里長陳紫渝，今天在IG曝光首支個人單曲，也將在21日正式發行推出。當天也是陳紫渝的新書簽書會，陳紫渝預告，當天參加簽書會號碼牌的前300名幸運兒，將送限量實體蒐藏版CD。

陳紫渝首支單曲「You Say 」即將發行，明（18日）日起在電台首播，搶先聽到陳紫渝甜美純愛的好聲音。21日正式發行上架，陳紫渝表示，讀書時期就曾擔任學校熱音社的活動長與樂團主唱，因為一直熱愛唱歌，成為里長後，也希望能保有唱歌給大家聽的夢想，有朝一日可以朝著自己的夢想前進。

陳紫渝說，首支單曲 「You Say」，是她成為里長後，在24歲這一年最真實的寫照，無論是媒體口中的最美里長或是里民眼裡的年輕女孩、網友鍵盤下的鄉民老婆，這一切全因為YouSay開始，她把大家的說法，轉化成24歲的她眼中所看到的一切存在。

陳紫渝少早也在IG帳號分享27秒的影片，陳紫渝表示，這首單曲可在Hit FM聯播網上搶先聽到，分別在「18日上午11時、下午3時、晚上10時；19日上午3時、下午1時、晚上7時；20日上午2時、下午5時、晚上11時」，以上時間均指時段，並非準整點即播出。

被網友稱為「最美里長」永和區永福里長陳紫渝，今天在IG曝光首支個人單曲，也將在21日正式發行推出。圖／葛稐米遜廣告公司提供
被網友稱為「最美里長」永和區永福里長陳紫渝，今天在IG曝光首支個人單曲，也將在21日正式發行推出。圖／葛稐米遜廣告公司提供
被網友稱為「最美里長」永和區永福里長陳紫渝，今天在IG曝光首支個人單曲，也將在21日正式發行推出。圖／葛稐米遜廣告公司提供
被網友稱為「最美里長」永和區永福里長陳紫渝，今天在IG曝光首支個人單曲，也將在21日正式發行推出。圖／葛稐米遜廣告公司提供

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