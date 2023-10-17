四方電巴62駕駛集體請假 要求中市府凍結公司補助款
經營台中市13條公車路線四方電巴公司，今早62名駕駛集體請假，其中近50名司機擠在中市府一樓會議室，逐一填寫表申請勞資調解。洪姓司機代表說，公司9月薪水只發一半，10月薪水也只發底薪，每名駕駛被拖欠4萬至6萬多元，要求公司發放拖欠薪水，對公司已無信心，要求依照勞基法終止勞動契約，並給付資遣費。
四方電巴司機呼籲，10月初交通局曾介入協調，並撥發補助款，但公司沒有把薪水發給司機，希望交通局不要在撥補助款給公司，可以凍結起來，或者直接把薪資發給司機。
台中市交通局表示，經過協商10月初先撥發部分補助款，目的是用於司機薪水，但業者未完全發放，剩餘補助款將先扣留，待後續協調結果再處理。
四方電巴今年4月發薪困難，當時市府介入協調，後來順利發薪水給司機，本月初再傳出司機醞釀罷工，交通局協調後，提早撥發部分補助款，供業者發放薪資；不過，多名司機表示並未收到完整薪資。
洪姓司機代表說，4月發生薪資延遲發放後，到8月都算正常，但9月中旬薪水只發50%，到了10月初只發當月底薪，獎金都沒發，原本上周要發薪，但錢沒入帳，也沒有收到公司說明，16日收到公司通知要延遲到11月15日才發，60名司機今天集體請假。
司機代表表示，大家對公司已經沒信心了，每個人都被拖欠了4萬至6萬元，除了要求公司發積欠的薪水，還要求依照勞基法14條規定，雇主不依勞動契約給付工作報酬，要求終止勞動契約，同時要求雇主要給付資遣費。
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