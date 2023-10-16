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大雨山坡地土石滑落 汐止長青山區盼鞏固改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的長青里發生了山坡地坍方的情況，地方希望相關單位能夠重視改善。
汐止的長青里發生了山坡地坍方的情況，地方希望相關單位能夠重視改善。

在前陣子的連續大雨，汐止的長青里發生了山坡地坍方的情況，雖然，離住家有點距離，不過，大面積的土石滑落，也讓附近擔心如果再有大雨會不會災情擴大，地方里長希望相關單位能夠重視改善。

民眾說，前陣子下大雨，就有鄰居空拍機拍到了土石正在滾落土石流的情況，而且有在擴大，大家都很緊張，所以，也第一時間跟里長反應，希望可以請相關單位協助改善。

長青里長陳建興指出，在參加雙十節升旗時就接到民眾電話通報說是有山坡地大面積坍方，當時也很快的跟公所反應，包括區長、工務課長、技師都己經來看過，現場看應該有40公尺以上，如果有豪大雨應該還會再坍方，希望至少能夠植被改善，讓山坡地鞏固，而包括市府、公所及國財署等相關單位己經會勘過，不過，卡在經費及施工不易等問題，之後會再辦一次會勘研議改善方案。

汐止 空拍機 鄰居

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