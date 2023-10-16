貢寮獅山道路上邊坡搶修 區長視察進度盼更穩固

貢寮區吉林里多屬山區道路，因豪雨沖刷導致邊坡崩塌時有所聞，區公所也分階段進行搶修，今(16)日貢寮區長柯建輝和里長就到吉林農路支線獅山地區崩塌地，視察災害復建工程，期望完工後讓邊坡更穩固，在下大雨就不會發生崩落的情形。

吉林里里長簡束卿說，里內都屬山區居多，因此很多邊坡都常常在豪大雨發生後土石鬆動就崩塌，很感謝市府和區公所長期關注偏遠山區的邊坡狀況，這次在獅山道路上邊坡的崩塌，也斥資近千萬來修復，希望完工後可以保障民眾通行安全。

貢寮區區長柯建輝表示，獅山道路為吉林里獅山地區主要之聯外道路，該道路上邊坡每逢颱風豪雨期間土石崩塌造成該道路通行危險，為避免影響用路人安全，區公所

邊坡掛網及噴漿溝，確保邊坡穩固，保障民眾車輛通行安全。