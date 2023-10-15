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新莊無青創基地 推出地點爭設

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北共7處青創基地，分別在板橋、三重、新店、五股，但沒有新莊。議員認為，新莊區人口超過40萬人，不只年輕族群多，也有輔大，應該設置青創空間，讓文創團體進駐，建議新莊公有市場二樓有閒置空間，可以提供使用。青年局表示，會再安排會勘了解場地狀況。

青年局10月初剛成立第7處青創基地，把板橋的台北縣議會員工宿舍老屋翻新，保留原始老宅特色，以當代美術、街頭潮流等藝文主題開辦課程與展演。目前130組青創團隊使用7處基地。

市議員戴湘儀表示，新莊區為新北市第二多人口區，轄區內移居青年多，加上有輔仁大學在此，建議新莊新增一處青創基地，目前新莊第一公有市場2樓有閒置空間，市場處同意轉移給局處使用，建請青年局承接空間，提供地方創生團體、在地青年作為共享空間等使用。

青年局長邱兆梅表示，由於原本是市場空間，若真的要使用，要編列相關經費裝潢作為辦公室或是青創基地使用，未來會再評估。

市場處長李長奎表示，新莊公有市場2樓部分空間，原本是經營燒烤店，因受疫情影響經營困難退租。考量市場改建有預定期程，為讓此空間做最佳利用，正研議妥適方案。

青年 青創

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