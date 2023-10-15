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公營當鋪黃金質借占逾9成

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

北市府動產質借處是全國唯二的公營當鋪，質借品以黃金為大宗，占比超過9成，年利率約8%。北市議員陳宥丞認為，質借品項集中在黃金，弱勢者沒黃金可質借，形同「濟富拒貧」，且質借金額僅市價7成，建議提高成數、擴大品項。動質處強調，除違禁品、有價證券等，其他物品都收，會研議提高黃金質借成數。

陳宥丞指出，動質處黃金質借比率逾9成，顯示質借品項有限，「弱勢民眾不見得有黃金能夠質借」，且質借成數僅市價7成，民眾寧願選擇高利率的民營當鋪，建議將黃金質借成數調高到市價9成，年利率下修到6%，另外，3C商品等應以更多元平台衡量價格。

動質處長張雅惠說，民營當鋪質借月利率2到2.5%，北市動質處質借月利率一般民眾0.68%，市民0.62%，弱勢族群0.36%，是全國當鋪業最低，也不收取倉棧費或預扣利息，並提供一期6個月質借期，比民營當鋪3個月還長，還有1年的寬限期。

她表示，也因為質借期、寬限期長，得承擔面對國際金價波動及變現的風險，黃金貸款成數可研議調高，但民營業者的9成已是上限。

至於3C產品查價，張雅惠表示，動質處轄下有7間分處，有鑑價標準作業流程，制定好價格區間，不能有落差，所以會到各大拍賣網站對照型號等進行確認。

她強調，根據當鋪業法，不得收當違禁物、有價證券、軍警制服等其他附屬品，未拒收其他物品，動質處會持續培養工作人員鑑定更多品項的能力。

當鋪 北市 3C

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