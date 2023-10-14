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新莊青年多、民代建議設青創基地 青年局：會評估

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
青年局表示，目前7處基地共有130組青創團體進駐使用。圖／新北市青年局提供
青年局表示，目前7處基地共有130組青創團體進駐使用。圖／新北市青年局提供

新北市共有7處青創基地，分別為在板橋、三重、新店、五股，有民代認為，新莊區人口超過40萬人，不只年輕族群多，也有輔大，應該設置青創空間，讓文創團體進駐，民代也建議，新莊公有市場二樓有閒置空間，可以提供使用；新北市青年局表示，會再安排會勘了解場地狀況。

青年局10月初剛成立第7處青創基地，把板橋的台北縣議會員工宿舍老屋翻新，保留原始老宅特色，以當代美術、街頭潮流、空間設計等藝文主題開辦課程與展演。青年局統計，目前有130組青創團隊使用7處基地。

新北市議員戴湘儀表示，新莊區為新北市第二多人口區，轄區內移居青年多，加上有輔仁大學在此，目前新北市有7個青創基地，故建議青年局協助在新莊區新增一處青創基地。

另外，戴湘儀也說，目前新莊第一公有市場二樓有閒置空間，市場處同意轉移給局處使用，於2029年文高二公有市場規畫完工前，建請青年局承接空間，以提供地方創生團體、在地青年作為共享空間，以及規畫做為策展空間使用。

青年局長邱兆梅表示，會再安排會勘，了解現場實際空間狀況，由於原本是市場空間，若真的要使用，要編列相關經費裝潢作為辦公室或是青創基地使用，未來會再評估。

邱兆梅表示，今年底前會在土城員和段再成立一處青創基地，目前裝修中，該處鄰近土城工業區，以綠電為主題，美個基地都以不同主題成立聚落，讓青創團體與廠商相互合作，明年底前還有中和安邦段及土城城林段2處青創基地成立。

市場處長李長奎表示，新莊公有市場二樓部分空間，原本是經營燒烤店，因受疫情影響經營困難退租。考量市場改建有預定期程，為讓此空間做最佳利用，目前市場處尚研議妥適方案中。

青年局表示，目前7處基地共有130組青創團體進駐使用。圖／新北市青年局提供
青年局表示，目前7處基地共有130組青創團體進駐使用。圖／新北市青年局提供

青創 青年 新北

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