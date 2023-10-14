中和運動中心將閉館整修 第2館已規畫、覓地評估中

新北中和國民運動中心營運9年，11月10日起將閉館整修半年，民眾擔心無法就近運動。民代建議分階段施工，降低影響，並規畫設置第2座運動中心。新北體育處表示，施工期間不便開放給民眾運動，分階段施工反而會更慢開放。

中和運動中心近日在官網公告，原簽約廠商與市府契約到11月9日，10月起游泳、球館、體適能等所有家教課及團體課都停止報名、販售。

市議員張嘉玲表示，中和運動中心封館整修，嚴重影響市民就近運動的權益，民眾只能跑去板橋、永和、新店、土城，最長通勤時間超過20分鐘；建議可分階段整修，降低影響。另外，中和區人口數已超過40萬人，應比照板橋、新莊，在秀安地區興建第二運動中心。

體育處說明，民眾有退票需求可臨櫃詢問，機電設施要保養，施工過程中有粉塵，都不適合開放民眾來運動。全面維修可在最短時間內完成工程，如果分區維修，時間反而會拉長，拖延開放時間，雖規畫半年工期，但預估施工僅需4個多月，希望民眾過渡時期可配合。中和第二運動中心已規畫，要蓋球場、游泳池及舞蹈教室，還要在交通便利點，正尋找合適場地評估中。