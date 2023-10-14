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北市府人臉、指紋打卡 被抓包用大陸貨

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市政府有40個機關單位差勤打卡使用生物特徵辨識，包含指紋、指形、人臉與手掌辨識。市議員林延鳳、顏若芳昨指出，其中8個單位使用中國大陸產品，另有11個用的是泰國「貼牌」洗產地的中國大陸產品，恐危及個資保存與公務網路安全，且均未依規定向中央填報。北市資訊局坦言因採購的對象的是台灣公司，才未通報。

依中央規定，各機關所使用資通訊產品若涉及中國廠牌，應回中央系統填報，由中央告知是否有落入危險的清單中。

林延鳳、顏若芳昨指出，南港區公所、北投區公所、公園處、教育局青發家教中心、北市交響樂團、環保局稽查大隊、勞動局就業服務處以及勞動力重建處8單位，使用中國製打卡系統，均未向中央通報；另有大地處、水利處、多個地政事務所、地政局開發總隊等11個單位使用泰國製產品，外觀與中國製產品相仿，疑似貼牌貨，也就是中國零件、泰國組裝。

林延鳳表示，相關的中國製器材，外型與中資企業「熵基科技」或總部設於中國上海之Granding Technology開發的器材幾乎一模一樣，而熵基科技過去就被揭露是曾經與中共軍方合作的廠商。

顏若芳指出，北市府衛工處曾在議會被踢爆準備使用中國大陸製臉部辨識相關產品供職員打卡，有資安疑慮，後經檢討後，該處已無類似差勤紀錄方式，市府卻未再檢視其他單位，若存取北市府職員工的指紋、臉部特徵的差勤系統為中製、有對外連網功能，恐產生資安漏洞，造成敏感個資被回傳中國。

資訊局專委蔡秉翰指出，當時向台灣的公司採購，才判斷沒有需要通報，未來連同疑似貼牌情形，都會從嚴認定。至於已經使用的設備，後續是不是還適宜使用，將會送交資料治理委員會決定。

北市 顏若芳

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北市府「打卡」人臉、生物辨識系統 議員抓包用大陸貨

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